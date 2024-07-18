Історії з минулого програмують майбутнє: інтерв'ю з магістром богослов'я для музею "Голоси мирних"

Також Фонд зробив відео цієї бесіди, яку вела Анастасія Платонова, культурна критикиня та кураторка.

Розмова точилася навколо теологічної оптики в контексті пам'яті. Також спікер торкнувся теми різнопланового документування досвідів війни, бо це презентує картину реальності в усій повноті.

"Дуже добре, що в нас є багато способів фіксації. У нас є відео, у нас є фото. Але є багато інших відео і текстів, інших свідчень. Саме багатогранність пам'яті та джерел дає можливість зрозуміти та докричатися. Для когось свідчення журналістів можуть бути упередженими, але буде промовляти дитячий щоденник, чи "сторіз", чи інші речі. Тому що пам'ять формує майбутнє", - наголошує Андрій Андрушків.

На його думку, пам'ять потрібна для того, щоби повторювати приклади минулого у спільнотах. Того, що ми вважаємо показовим, зразком, цінним для повторення. Крім цього, пам'ять про дії людей втримує людину в суспільній свідомості і продовжує дії цієї людини.

"Неможливо продовжувати дії невідомого солдата. Бо хто це? Забрали на війну: "Погиб под Ржевом" чи десь ще, при штурмі Берліна, всім братська могила. В нас же зовсім інша, людиноцентрична, життєцентрична культура вшанування загиблих — вшановуємо їхнє життя", - говорить Андрій Андрушків.

Читайте повне інтерв’ю також на порталі музею "Голоси Мирних". І чекайте на продовження, адже Музей готує новий цикл культурологічних подій.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає та зберігає найбільшу у світі добірку свідчень з перших вуст про війну в Україні — це вже понад 110 тисяч історій. Виставка "Голоси", яку відвідали понад 5 тисяч людей, тривала три місяці у Музеї історії міста Києва, ґрунтуючись на живих розповідях, зібраних Музеєм "Голоси Мирних", та прагнучи розкрити глибину й силу історій українців про війну.