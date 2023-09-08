Історія з полтавським блогером отримала неочікуване продовження: що сталося з військовим

Нещодавній скандал із блогером Романом Заволокою отримав завершення. Після принижень та знущань від полтавця військовий ТЦК СП Олександр Мацько звільнився зі служби.

Чим завершився скандал

Сушко зазначив, що у складі патрулів є військові, які пройшли "гарячі точки" війни чи мають висновок ВЛК щодо обмеженої придатності до проходження військової служби.

Військовий, якого принижував Заволока, був саме з обмеженою придатністю, адже мав контузію після підриву на міні. Проте він вирішив, що більше не буде терпіти подібних Заволоці.

"Після таких образ, принижень та плювань з боку того блогера, він сказав, що такого приниження терпіти не буде й більше служити не хоче. У нього було право на звільнення за сімейними обставинами й позавчора він звільнився. Ми просто втрачаємо нормальних військовослужбовців, які можуть принести користь, через дуже негативне ставлення до них від деяких громадян", - розповів полковник.

Що цьому передувало

Працівники ТЦК СП роздавали повістки в Полтаві, коли до них підійшов Роман Заволока із товаришем та почали вести нецензурний діалог.

Роман почав звинувачувати військкомів у незаконній видачі повісток, хоча вони надали всі документи та мають на це право.

Після цього Роман Заволока плюнув в Олександра та почав відходити назад, адже інші військові відреагували на це. Відомо, що причиною скандалу стала видача повістки Роману Заволоці.

Роман Заволока отримав по заслугах

На вулиці Соборності в Полтаві правоохоронці затримали 27-річного скандального блогера Романа Заволоку. З фото затримання можна зробити припущення, що полтавець чинив опір.

Романа Заволоку затримали СБУ та КОРД (фото: poltava.to)

За його дії передбачена кримінальна відповідальність згідно зі статтею 435-1 ККУ. Образа честі та гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю у таких випадках карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років чи позбавленням волі на той самий термін.