Історія з полтавським блогером отримала неочікуване продовження: що сталося з військовим
Нещодавній скандал із блогером Романом Заволокою отримав завершення. Після принижень та знущань від полтавця військовий ТЦК СП Олександр Мацько звільнився зі служби.
Про це розповів начальник Кременчуцького районного ТЦК СП, полковник Роман Сушко в інтерв'ю "Телеграфу".
Чим завершився скандал
Сушко зазначив, що у складі патрулів є військові, які пройшли "гарячі точки" війни чи мають висновок ВЛК щодо обмеженої придатності до проходження військової служби.
Військовий, якого принижував Заволока, був саме з обмеженою придатністю, адже мав контузію після підриву на міні. Проте він вирішив, що більше не буде терпіти подібних Заволоці.
"Після таких образ, принижень та плювань з боку того блогера, він сказав, що такого приниження терпіти не буде й більше служити не хоче. У нього було право на звільнення за сімейними обставинами й позавчора він звільнився. Ми просто втрачаємо нормальних військовослужбовців, які можуть принести користь, через дуже негативне ставлення до них від деяких громадян", - розповів полковник.
Що цьому передувало
Працівники ТЦК СП роздавали повістки в Полтаві, коли до них підійшов Роман Заволока із товаришем та почали вести нецензурний діалог.
Роман почав звинувачувати військкомів у незаконній видачі повісток, хоча вони надали всі документи та мають на це право.
Після цього Роман Заволока плюнув в Олександра та почав відходити назад, адже інші військові відреагували на це. Відомо, що причиною скандалу стала видача повістки Роману Заволоці.
Роман Заволока отримав по заслугах
На вулиці Соборності в Полтаві правоохоронці затримали 27-річного скандального блогера Романа Заволоку. З фото затримання можна зробити припущення, що полтавець чинив опір.
Романа Заволоку затримали СБУ та КОРД (фото: poltava.to)
За його дії передбачена кримінальна відповідальність згідно зі статтею 435-1 ККУ. Образа честі та гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю у таких випадках карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років чи позбавленням волі на той самий термін.
Додамо, що в Україні зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого хочуть карати за образи військових.