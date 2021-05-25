ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

История "киборга" из Тернополя до слез растрогала украинцев: в нас плевали и кидали яйцами

Новина українською →
Вторник 25 мая 2021 11:22
История "киборга" из Тернополя до слез растрогала украинцев: в нас плевали и кидали яйцами Фото: "Киборг" из Тернополя рассказал, как был в плену у боевиков (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

28-летний Ярослав Гавянец из Тернополя боролся последние 10 дней за Донецкий аэропорт перед его падением. Воин рассказал, как его освободили из плена боевиков, и как в дальнейшем сложилась его жизнь.

Об этом рассказали в сюжете "Суспільне Тернопіль".

По словам бывшего военного, его заставили принимать участие в параде военнопленных в Донецке.

"Люди тогда как раз были. Они кидали в нас яйцами, плевали, копали", - признался он.

Видео, где Ярослава взяли в плен, увидел его отец. Он заявил главарю "ДНР", что готов приехать и сдаться в плен вместо сына.

"Мой сын у тебя, конечно, мне тяжело, отдай его мне, а лучше матери. А я приеду в Донецк", - такие слова говорил тогда отец Ярослава.

Только сейчас воин понял, насколько это невозможно пережить, когда твоего ребенка взяли в плен и он в опасности.

В плену Ярослав пробыл две недели, а потом по возвращению домой его спросили, чего он хочет больше всего из еды. Он попросил жареной картошки.

После войны парень поступил учиться на юриста, так как чувство справедливости не покидало его. Также его хобби можно назвать театр, в котором он играет в качестве актера.

Все время с Ярославом была написанная от руки молитва его матери.

28-летний Ярослав пробыл в плену у боевиков две недели

В комментариях украинцы восхитились историей Ярослава. Его история никого не оставила равнодушным.

  • Не уявляю як можна тих, нема слова як їх назвати, можна прийняти в Україну. А кіборгу- велике Дякуємо,честь і слава.
  • Ось такий повинен бути староста голова громади .Удачі тобі, сину, у всіх справах що для блага громади.
  • Який прекрасний, духовний і сильний чоловік ,Герой України.Дякуємо тобі за твій героїзм, дякуємо за твою громадську позицію.Дякуємо твоїм батькам, які пережили стільки днів і ночей стресу , відчаю і болі.
  • Приклад для підростаючого покоління. Та і для дорослого також!

Как мы ранее писали, ушел из жизни "киборг", защищавший Донецкий аэропорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь киборги
LITE
Праздник 25 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 25 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины