Історія iPhone: еволюція "яблучного" смартфона з 2007 року до сьогодні

9 вересня 2024 року Apple представила новий iPhone . Упродовж багатьох років цей телефон визначав стандарти на ринку смартфонів, щороку впроваджуючи інновації. Сьогоднішні новинки від Apple вражають та викликають широкий спектр емоцій.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про те, який шлях пройшов культовий смартфон за ці роки та як він змінився.

iPhone (iPhone 2G) (2007)

iPhone 2G став першим смартфоном Apple і розпочав справжню революцію на ринку мобільних пристроїв. Він був оснащений 3,5-дюймовим сенсорним екраном та камерою на 2 Мп, проте не підтримував 3G та додатки сторонніх розробників.

iPhone (iPhone 2G) (2007) (фото: Wikimedia)

iPhone 3G (2008)

iPhone 3G став другим поколінням та приніс підтримку мереж 3G, що значно підвищило швидкість передачі даних та покращило роботу додатків.

У цій моделі вперше з'явився App Store, який дозволив користувачам завантажувати та встановлювати додатки, а також був доданий GPS для навігації.

iPhone 3G (2008) (фото: iMore)

iPhone 3GS (2009)

iPhone 3GS запропонував більш високу продуктивність, покращену камеру та нові функціональні можливості. Це був перший iPhone з камерою для запису відео та голосовим управлінням Siri. Модель стала доступнішою для масового ринку, що сприяло зростанню популярності продукції Apple.

Скриншот

iPhone 4 (2010)

iPhone 4 став новим етапом в еволюції смартфонів завдяки його стильному дизайну зі скляними панелями у металевій рамці.

Цей смартфон вперше в лінійці смартфонів Apple отримав високороздільний дисплей Retina, що запропонував неймовірно чітке та яскраве відображення контенту, який відразу підкорив користувачів.

Тут з'явилася можливість запису HD-відео та друга камера для відеодзвінків FaceTime.

iPhone 4 (2010) (фото: UPI)

iPhone 4S (2011)

Цей пристрій був знаковим для Apple, оскільки він представив Siri як персональний голосовий асистент, що дозволив користувачам взаємодіяти зі своїм пристроєм голосом. iPhone 4S отримав покращену камеру в 8 Мп, а також процесор Apple A5 для підвищеної продуктивності.

iPhone 4S (2011) (фото: UPI)

iPhone 5 (2012)

iPhone 5 здивував користувачів збільшеним 4-дюймовим екраном та тонким, стильним корпусом, що зробило його одним із найпривабливіших смартфонів на ринку.

У ньому з'явився новий роз'єм Lightning для заряджання та синхронізації. Крім того, пристрій підтримував LTE, забезпечуючи швидший доступ до Інтернету.

iPhone 5 (2012) (фото: CNET)

iPhone 5S (2013)

iPhone 5S став першим смартфоном із технологією Touch ID для сканування відбитків пальців. Пристрій також оснастили процесором A7 - першим 64-бітним чіпом у мобільних пристроях.

Покращена камера з великими пікселями і подвійним спалахом LED значно підвищила якість знімків при слабкому освітленні.

iPhone 5S (2013) (фото: TechCrunch)

iPhone 5C (2013)

iPhone 5C відрізнявся яскравим пластиковим корпусом у різних кольорах, що додало більше варіантів дизайну для користувачів. За технічними характеристиками він був схожий на iPhone 5, зберігаючи ту ж продуктивність і екран, але пропонувався за доступнішою ціною.

iPhone 5C (2013) (фото: TechCrunch)

iPhone 6 та iPhone 6 Plus (2014)

У цій лінійці Apple збільшила екрани своїх смартфонів до 4,7 і 5,5 дюймів відповідно, що відразу ж припало до смаку користувачам.

Ці моделі отримали більш тонкий та елегантний дизайн, а також потужні процесори A8, які забезпечили покращену продуктивність та графіку, а також підтримку нової платіжної системи Apple Pay.

iPhone 6 та iPhone 6 Plus (2014) (фото: Forbes)

iPhone 6s та iPhone 6s Plus (2015)

Ці моделі були оснащені процесором A9 і підтримували 3D Touch-новаторську технологію, яка дозволяла пристрою розрізняти силу натискання та реагувати на це різними функціями.

Також iPhone 6s та 6s Plus отримали вдосконалену камеру з функцією Live Photos, яка захоплювала миті до та після зйомки, додаючи динамічність фотографій.

iPhone 6s та iPhone 6s Plus (2015) (фото: Forbes)

iPhone SE (2016)

iPhone SE об'єднав у собі міць сучасних характеристик із дизайном від iPhone 5s. Усередині пристрою знаходився процесор A9, що забезпечує високу продуктивність та сумісність із новітніми версіями iOS, при цьому смартфон пропонувався за доступнішою ціною.

iPhone SE (2016) (фото: Digital Trends)

iPhone 7 та iPhone 7 Plus (2016)

iPhone 7 та iPhone 7 Plus порадували користувачів покращеними камерами, потужним процесором A10 Fusion та новим глянсовим чорним кольором.

Модель iPhone 7 Plus виділялася великим 5,5-дюймовим дисплеєм та подвійною камерою. Обидва пристрої стали водо- та пилозахищеними, а також отримали покращену якість звуку.

У 2016 році Apple відмовилася від традиційного аудіороз'єму, що змусило користувачів використовувати навушники з роз'ємом Lightning або придбати адаптери для старих гарнітур.

iPhone 7 та iPhone 7 Plus (2016) (фото: HardwareZone)

iPhone 8 та iPhone 8 Plus (2017)

У 2017 році Apple випустила вдосконалені версії своїх попередніх моделей із потужним процесором A11 Bionic та оновленим дизайном, що включає скляну задню панель для підтримки бездротової зарядки. У цих моделях роз'єм для навушників був відсутній, як і в попередній версії.

iPhone 8 та iPhone 8 Plus (2017) (фото: SlashGear)

iPhone X (2017)

iPhone X представив кардинально новий дизайн з безрамковим OLED-дисплеєм та заміною Touch ID на технологію розпізнавання обличчя Face ID. Цей смартфон також оснащений процесором A11 Bionic, який забезпечив високу продуктивність та підтримку доповненої реальності.

iPhone X став символом інновацій та стилю завдяки своєму неймовірному екрану, вдосконаленій камері та безпечній системі розблокування, що зробило його одним із найочікуваніших смартфонів того часу.

iPhone X (2017) (фото: Macworld)

iPhone XR, iPhone XS та iPhone XS Max (2018)

iPhone XR став більш доступною моделлю з яскравими кольоровими рішеннями та потужним процесором A12 Bionic. У той же час, iPhone XS та iPhone XS Max запропонували користувачам високоякісні OLED-дисплеї, покращені камери та підвищену продуктивність, ставши флагманськими пристроями у лінійці.

Ці три моделі надали користувачам різноманітність вибору у плані розмірів, дизайну та функціональності, впроваджуючи новітні технології на ринку смартфонів.

iPhone XR, iPhone XS та iPhone XS Max (фото: Tom`s Guide)

iPhone 11 (2019)

iPhone 11 став продовженням успішної лінійки iPhone XR, зробивши ряд значних поліпшень, включаючи процесор A13 Bionic і вдосконалену подвійну камеру.

Смартфон був доступний у різних яскравих кольорах та оснащений дисплеєм Liquid Retina, що забезпечує насичені та чіткі зображення, що покращувало досвід перегляду контенту.

iPhone 11 (2019) (фото: PCMag)

iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max (2019)

Ці дві моделі об'єднали потужний процесор A13 Bionic, OLED-дисплеї Super Retina і покращену потрійну камеру, призначену для створення професійних фотографій і відеозаписів.

Смартфони виділялися передовими камерами з режимом нічної зйомки, портретним режимом та покращеною стабілізацією зображення, що робило їх ідеальними для користувачів, які прагнуть якісної фото- та відеозйомки.

iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max (2019) (фото: CNET)

iPhone SE 2-го покоління (2020)

У квітні 2020 Apple випустила друге покоління iPhone SE, яке поєднувало доступну ціну з високою продуктивністю завдяки процесору A13 Bionic. Смартфон зберіг класичний дизайн iPhone 8, але обзавівся покращеною камерою з підтримкою портретного режиму та технології Smart HDR.

iPhone SE 2-го покоління (2020) (фото: IGN)

iPhone 12 та iPhone 12 mini (2020)

iPhone 12 та iPhone 12 mini отримали сучасний дизайн з плоскими гранями та OLED-дисплеєм Super Retina XDR, який забезпечував яскраві та контрастні зображення. Також ці моделі підтримували бездротову зарядку MagSafe.

Обидва пристрої були оснащені процесором A14 Bionic, що не лише покращило продуктивність, а й додало підтримку 5G, роблячи їх готовими до мереж майбутнього.

iPhone 12 та iPhone 12 mini (2020) (фото: Tom`s Guide)

iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max (2020)

iPhone 12 Pro та 12 Pro Max стали флагманськими моделями з процесором A14 Bionic та вдосконаленою потрійною камерою, доповненою технологією LiDAR для більш точного визначення глибини та розширених можливостей фотографії.

Ці моделі відрізнялися від стандартних версій iPhone 12 покращеним OLED-дисплеєм Super Retina XDR та збільшеними розмірами, при цьому iPhone 12 Pro Max отримав найбільший екран в історії iPhone.

iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max (2020) (фото: Tom`s Guide)

iPhone 13 та iPhone 13 mini (2021)

Лінійка iPhone 13 продовжила традиції поєднання стильного дизайну та високої продуктивності, представивши процесор A15 Bionic та покращені можливості камери.

Обидві моделі отримали функцію Cinematic Mode для створення ефектів глибини відео, а також підтримку технологій ProRAW і ProRes для професійної обробки контенту.

iPhone 13 та iPhone 13 mini (2021) (фото: PhoneArena)

iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max (2021)

Флагманські моделі iPhone 13 Pro та 13 Pro Max відрізнялися процесором A15 Bionic та передовими технологіями камери, включаючи режими ProRAW, ProRes та покращену нічну зйомку.

Пристрої оснащені OLED-дисплеями Super Retina XDR із підтримкою ProMotion, що забезпечує плавну та швидку реакцію екрану.

iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max (2021) (фото: CNN)

iPhone 14 та iPhone 14 Plus (2022)

У iPhone 14 та iPhone 14 Plus було встановлено процесор A15 Bionic, а також додано підтримку швидкої зарядки та нових функцій безпеки, включаючи Emergency SOS через супутник. Ці моделі втратили фізичний лоток для SIM-картки, пропонуючи користувачам використовувати лише eSIM.

iPhone 14 та iPhone 14 Plus (2022) (фото: CNET)

iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max (2022)

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max отримали новий процесор A16 Bionic та оновлений дизайн з Dynamic Island замість традиційної "чубки".

Dynamic Island відображає системні сповіщення, повідомлення та мультимедійні дані. Камера була покращена і тепер оснащена сенсором на 48 мегапікселів, що значно підвищило якість фото та відео.

iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max (2022) (фото: Engadget)

iPhone 15, iPhone 15 Plus

Базова модель iPhone 15 була із 6,1-дюймовим Super Retina XDR екраном. Оснащений новим чіпом A16 Bionic, покращеною камерою з подвійним модулем та USB-C портом. Випускається у різних кольорах і має оновлений дизайн із плоскими гранями.

iPhone 15 Plus аналогічний iPhone 15, але з більшим 6,7-дюймовим екраном. Ідеальний для тих, хто віддає перевагу більшому дисплею для перегляду контенту та ігор.

iPhone 15, iPhone 15 Plus (фото: PhoneArena)

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Просунута версія з 6,1-дюймовим екраном та новим чіпом A17 Pro. Покращені камери з потрійним модулем, включаючи телеоб'єктив, та міцний титановий корпус. Має просунуті можливості зйомки і додаткові функції для професіоналів.

Найпросунутіша модель iPhone 15 Pro Max з 6,7-дюймовим екраном. Крім всіх функцій iPhone 15 Pro, має ще більш покращені камери, включаючи просунутий перископічний телеоб'єктив для збільшення. Підходить для тих, хто хоче найбільшу продуктивність та можливості.

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max (Mashable)