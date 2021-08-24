Истоки славы ВСУ: подвиги военных независимой Украины, о которых мало кто знает

Украинская армия считается одной из самых сильных в Европе. Бойцы ВСУ с начала обороны государства от интервенции России и оккупации наших территорий в Крыму и на Донбассе в 2014-м ежедневно восьмой год дают отпор захватчикам, прославляя доблесть украинского оружия. Но некоторые подвиги военных за 30 лет восстановления независимости Украины сейчас незаслуженно позабыты.

Примеры смелости и отваги военных ВСУ на море, в небе и на суше, которые имели резонанс в мире, но не получили широкой огласки на родине в первые годы Независимости - описаны в материале ниже.

До начала необъявленной российско-украинской войны, еще в 90-х годах бойцы ВСУ уже поразили иностранных военных экспертов стойкостью, упорством, мастерством и готовностью без лишних раздумий рисковать своими жизнями для спасения гражданских. Это проявилось сначала в миротворческих и гуманитарных миссиях. Так, украинский контингент в бывшей Югославии спас жителей целого города от этнических чисток, в Грузии осуществил невероятную операцию по эвакуации многих тысяч беженцев... Но первая демонстрация решительности и храбрости относится еще к проявлению самоутверждения украинских военных, при возрождении Военно-Морского флота чуть ли не в боевых условиях.

Восстание на СКР-112

21 июля 1992 года экипаж сторожевого судна СКР-112, присягнувший на верность народу Украины еще в январе, не стерпел давления и репрессий со стороны командования российского Черноморского флота из-за своего выбора, и совершил смелый прорыв в одесский порт с поднятым украинским флагом из места дислокации в Крымской военно-морской базе в Новоозерном (около Евпатории), перейдя в состав ВМС Украины.

В историю храбрый поступок украинских моряков и офицеров вошел под названием восстание на СКР-112, но... в то время не получил широкой огласки. Хотя подвиг СКР-112 достоин того, чтобы его помнили, ведь при непростых обстоятельствах экипаж корабля сделал сознательный выбор в пользу службы Украине, отказался выполнять приказы российского командования и совершил смелый морской переход, несмотря на преследования и угрозы вооруженного столкновения с гораздо сильнейшым противником.

Так, переход сопровождался долгим преследованием корабля на море и в воздухе, со стрельбой с российской стороны, что по сути едва не привело к началу вооруженного конфликта между странами.

Российское командование пыталось всеми силами помешать переходу СКР-112, пробовало остановить судно и вернуть на базу. Вдогонку за судном были отправлены малый десантный корабль МДК-184, малый противолодочный корабль МПК-93, сторожевой корабль "Разительный", ракетный катер РК-260, а также вылетели два противолодочных самолета ЧМ Бе-12. Россияне открывали огонь по курсу СКР-112 с артиллерийской установки корабля МДК-184, их корабли даже получили приказ идти на таран или абордаж. Преследование продолжалось более восьми часов.

СКР ЧФ "Разительный" преследует СКР-112 (фото: Довженко В.В. / uk.wikipedia.org)

Со своей стороны, украинское командование направило на помощь СКР-112 из Одессы два пограничных корабля и истребитель Су-27.

Экипаж СКР-112 под командованием капитана 2-го ранга Николая Жибарева, умело маневрируя, избежал столкновения с нападавшими, игнорируя угрозы, не отвечал на провокации и стрельбу, и смог добраться до Одессы, фактически став первым кораблем возрождающихся Военно-Морских Сил Украины.

СКР-112 (фото: Sergienkod / uk.wikipedia.org)

Украинские вертолетчики эвакуировали под обстрелами почти 8 тысяч беженцев в Грузии

О подвиге украинских авиаторов в ходе гуманитарной миссии в Грузии в октябре 1993 года широкой общественности известно мало, хотя военные ВСУ тогда спасли жизнь почти восьми тысячам беженцев в горах Сванети во время первого грузино-абхазского конфликта.

Эта украинская миротворческая операция стала уникальной - она была подготовлена ​​и проведена ВВС в рекордно сжатые сроки и в крайне сложных условиях. К тому же она стала первой, проведенной Украиной самостоятельно, без помощи международных организаций.

После окончания горячей фазы военного противостояния и провозглашения абхазскими сепаратистами при поддержке России своего непризнанного "государственного" образования на территории региона начались этнические чистки грузин. Люди массово покидали дома и спасались от боевиков и мародеров, но путь в спокойные центральные районы Грузии предстоял через горные перевалы и ущелья. Ко всему прочему, серьезным вызовом стало ухудшение погодных условий. Так, внезапное похолодание и обледенение застало в горах десятки тысяч беженцев - люди застряли на высоте 3 тысячи метров, без теплой одежды, воды и пищи они начали умирать от истощения.

Попытка грузинских войск их спасти не привела к успеху, и Тбилиси 7 октября обратилось в Киев с просьбой о помощи. Украина отозвалась, и в срочном порядке была разработана и начата операция.

Украинские самолеты привезли гуманитарку и медикаменты, а 17 вертолетов (пятнадцать Ми-8МТВ и два Ка-27) отправились в горную местность спасать людей. За шесть дней украинские экипажи работали практически на пределе физических возможностей. Ситуацию усугубляло еще и то, что бандформирования постоянно обстреливали вертолеты с земли.

Только за первый день украинцы спасли более 570 человек в горах. В следующем - еще 2162. И так 6 дней подряд в сложнейших условиях. Военные рассказывали, что поднимались в четыре утра, начинали вылеты в шесть, а отбой был уже поздно вечером.

Украинская гуманитарная миссия в горах Грузии в октябре 1993 года (фото: mil.in.ua)

Всего до 14 октября 1993 года украинские вертолетчики выполнили 291 вылет, доставив в район бедствия 487 тонн гуманитарных грузов и эвакуировав в горах Сванети 7643 человека.

Представители миссии ООН тогда с удивлением отмечали, что на подобную операцию им потребовалось бы с учетом подготовки около двух месяцев, а украинские авиаторы справились со всем объемом работ всего за несколько дней.

Украинская гуманитарная миссия в горах Грузии в октябре 1993 года (фото: mil.in.ua)

Украинские миротворцы спасли от резни тысячи гражданских в Боснии

В июле 1995 года в городке Жепа в Боснии и Герцеговине в бывшей Югославии украинский миротворческий контингент в составе 79 человек (входивший в состав миротворческого контингента сил ООН (UNPROFOR - United Nation Protection Force)) спас до 10 тысяч местных жителей, не допустив повторения этнических чисток, как это произошло в боснийском городе Сребреница, где голландский батальон (650 военных) не смог выполнить задание и допустил массовое убийство сербскими подразделениями более чем 9 тысяч гражданских.

Украинские миротворцы в Жепе в то время оказалось под огнем боснийско-сербский корпуса "Дрина", который намеревался захватить населенный пункт по приказу генерала Ратко Младича (в соответствии с тайной директивой Радована Караджича на уничтожение миротворцев и гражданского населения). В то же время мусульманское подразделение "Жепа" под руководством полковника Авдо Палича требовало от миротворцев сдать оружие или ввязаться в вооруженное противостояние на их стороне, на что наш контингент не имел права, ведь голубые береты обязывали оставаться нейтральными.

Украинские миротворцы в боснийском анклаве Жепа, 1995 год (фото из архива военного ВСУ, миротворца Андрея Хлусовича / bbc.com/ukrainian)

Не поддаваясь на провокации, пережив нападения и массивные обстрелы, украинцы смогли добиться компромиссных договоренностей между Младичем и Паличем, и помогли обеспечить безопасную эвакуацию гражданского населения Жепы, а также беженцев, бежавших из Сребренице, спасши тем самым их от угрозы массового убийства.

По словам спецпосланника ЕС в бывшей Югославии Карла Бильдта на конференции в 2015 году, анклав Жепа тогда "списали со счетов немедленно", полагая, что город падет в течение считанных часов после захвата Сребреницы.

Благодаря украинским миротворцам из 240-го отдельного спецбатальона этого не произошло.

Эвакуация населения в Жепе считается самой успешной боевой операцией в тогдашней истории ВСУ, но по возвращению миротворцев в Украину их не представили к заслуженным наградам. Командир 1-й специальной роты контингента подполковник Владимир Крючков, ветеран Афганской войны, тогда в разговорах с представителями СМИ объяснял такую ситуацию тем, что Россия не признала геноцид в Сребренице и в Москве желали видеть, что украинцы оставили Жепу на растерзание сербам - и миротворцы считают, что в руководстве Вооруженных Сил Украины были люди, которые тогда работали на Россию.

Украинские миротворцы, освобожденные после взятия в заложники сербами (фото из архива Александра Вышинского / bbc.com/ukrainian)