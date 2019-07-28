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Исправно всю жизнь работал: Бари Алибасов шокировал интимным признанием

STYLERПерсоны    28.07.2019 - 14:00
Исправно всю жизнь работал: Бари Алибасов шокировал интимным признанием
Бари Алибасов (фото: facebook.com/Бари Алибасов)

Алибасов рассказал о том, как обстоят дела у него с женой в спальне

Бари Алибасов, которого ранее обвинили во лжи касательно отравления, ответил хейтерам, а также поделился интимными подробностями своей жизни с супругой. Об этом информируют росСМИ.

Российский продюсер Алибасов рассказал, как болезнь повлияла на его интимную жизнь. Так, лидер группы "На-На" сказал, что продолжает исправно отдавать супружеский долг и с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной у них в постели все нормально.

"У меня в штанах как встало все, так и стоит, не падает. С сексом у меня никаких проблем не было. Наверное, потому что "Крот" я пил ртом, а не членом. Он как исправно всю жизнь работал, так и работает. Про совместных детей с ней не говорили пока, но надо подумать, сейчас это модно!" - сказал Алибасов.

Также артист прокомментировал слухи о том, что его отравление является фейком. Он сообщил, что целых семь дней лежал в реанимации в коме и мог больше не очнуться.

Исправно всю жизнь работал: Бари Алибасов шокировал интимным признаниемБари Алибасов (фото: instagram.com/alibasov_nana)

"Жена Лида все это время с 9 утра до 9 вечера держала меня за руку, потому что врач предупредил: "Он может не выйти из комы и надо, чтобы у него в руке было что-то живое", - сообщил Алибасов.

Напомним, что дочь супруги продюсера "На-на" Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что Алибасов попал в больницу из-за отравления алкоголем.

Ранее сообщалось о том, что Бари Алибасов выгнал сына из дома и лишил его всех денег.

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