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Исполнительница роли Мальвины умерла от рака: лучшие кадры из сказки с голубовласой девочкой

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Россия, Среда 19 мая 2021 16:20
Исполнительница роли Мальвины умерла от рака: лучшие кадры из сказки с голубовласой девочкой Коллаж РБК-Украина: умерла сыгравшую Мальвину актриса Татьяна Проценко
Автор: Владимир Костырин

Умерла российская актриса Татьяна Проценко, которая запомнилась миллионам зрителей своей ролью Мальвины в знаменитой советской киносказке "Приключения Буратино", вышедшей в 1975 году. Звезда скончалась сегодня утром в больнице в возрасте 53 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

Об этом 19 мая сообщил ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк, передает "РБК".

Татьяна Анатольевна умерла в реанимации в больнице в Москве.

"Онкология. Почти 3 года она боролась, и вот, увы", - сказал Войтюк.

У Проценко диагностировали рак в 2018 году, и после операции она вернулась к обычной жизни.

В настоящее время не известно, где и когда проведут прощание и похороны.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года в Москве. Ее отец возглавлял управление документальных фильмов Госкино СССР, а мать работала диспетчером в аэропорту.

Проценко признавалась, что получила роль голубовласой девочки Мальвины совершенно случайно - ассистент режиссера "Приключения Буратино" познакомился с ней в поезде, предложил пройти пробы, после которых девочку утвердил уже режиссер картины Леонид Нечаев. Когда лента вышла на экраны, Татьяне было всего семь лет.

Видео: Мальвина учит Буратино математике - эпизод из сказки "Приключения Буратино" (1975)

Видео: Пьеро поет песню о любви к Мальвине, своей пропавшей невесте - в фильме "Приключения Буратино" (1975)

Татьяна Анатольевна окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов.

У Проценко остались двое детей: дочь Анна (от первого брака) и сын Владимир (от второго брака). Они тоже учились актерскому искусству. Напомним также, что супруг Татьяны Анатольевны Алексеем Войтюком исполнил роль Иванушки в фильме-сказке "После дождичка в четверг" в 1985 году.

Исполнительница роли Мальвины умерла от рака: лучшие кадры из сказки с голубовласой девочкой

Татьяна Проценко, исполнительница роли Мальвины в "Приключениях Буратино" (фото: twitter.com/good78news)

Напомним, в марте 2019 года умер знаменитый артист Владимир Этуш, который, в частности, исполнил роль Карабаса-Барабаса в детском фильме "Приключения Буратино".

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