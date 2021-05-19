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Виконавиця ролі Мальвіни померла від раку: кращі кадри з казки з дівчинкою з блакитним волоссям

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Росія, Середа 19 травня 2021 16:20
Виконавиця ролі Мальвіни померла від раку: кращі кадри з казки з дівчинкою з блакитним волоссям Колаж РБК-Україна: померла актриса Тетяна Проценко, яка зіграла Мальвіну
Автор: Володимир Костирін

Померла російська актриса Тетяна Проценко, яка запам'яталася мільйонам глядачів своєю роллю Мальвіни в знаменитій радянській кіноказці "Пригоди Буратіно", що вийшла у 1975 році. Зірка померла сьогодні вранці в лікарні у віці 53 років після боротьби з онкологічним захворюванням.

Про це 19 травня повідомив її чоловік, актор і журналіст Олексій Войтюк, передає "РБК".

Тетяна Анатоліївна померла в реанімації в лікарні в Москві.

"Онкологія. Майже 3 роки вона боролася, і ось, на жаль", - сказав Войтюк.

У Проценко діагностували рак у 2018 році, і після операції вона повернулася до звичайного життя.

Наразі не відомо, де і коли проведуть прощання і похорон.

Тетяна Проценко народилася 8 квітня 1968 року в Москві. Її батько очолював управління документальних фільмів Держкіно СРСР, а мати працювала диспетчером в аеропорту.

Проценко зізнавалася, що отримала роль дівчинки з блакитним волоссям Мальвіни абсолютно випадково - асистент режисера "Пригоди Буратіно" познайомився з нею в поїзді, запропонував пройти проби, після яких дівчинку затвердив вже режисер картини Леонід Нечаєв. Коли стрічка вийшла на екрани, Тетяні було всього сім років.

Відео: Мальвіна вчить Буратіно математики - епізод з казки "Пригоди Буратіно" (1975)

Відео: П'єро співає пісню про любов до Мальвіни, своєї зниклої нареченої - у фільмі "Пригоди Буратіно" (1975)

Тетяна Анатоліївна закінчила кінознавче відділення ВДІКу, була членом Міжнародної федерації журналістів.

У Проценко залишилися двоє дітей: дочка Анна (від першого шлюбу) і син Володимир (від другого шлюбу). Вони теж вчилися акторському мистецтву. Нагадаємо також, що чоловік Тетяни Анатоліївни Олексієм Войтюком виконав роль Іванка у фільмі-казці "Після дощику в четвер" в 1985 році.

Виконавиця ролі Мальвіни померла від раку: кращі кадри з казки з дівчинкою з блакитним волоссям

Тетяна Проценко, виконавиця ролі Мальвіни в "Пригодах Буратіно" (фото: twitter.com/good78news)

Нагадаємо, у березні 2019 року помер знаменитий артист Володимир Етуш, який, зокрема, виконав роль Карабаса-Барабаса в дитячому фільмі"Пригоди Буратіно".

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