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Іспанське видання показало секретне виробництва мінних тралів від "Метінвесту" Ахметова (фото)

Іспанське видання показало секретне виробництва мінних тралів від "Метінвесту" (фото: El Pais)
Автор: Ілона Свиридова

Іспанське видання EL PAÍS побувало у секретному цеху компанії "Метінвест", де збирають мінні трали для танків - нагальний інструмент для прориву російських оборонних ліній. Ці трали є важливою технологією для українських військових, - йдеться у репортажі.

Про це повідомляється на сайті видання.

"Мінні трали Метінвесту почали застосовувати влітку минулого року, в розпал контрнаступу на Запорізькому напрямку. Російські позиції на цій ділянці фронту, а також на Донеччині захищають найбільш щільно заміновані за всю історію війн поля, говорять військові експерти. У вересні минулого року члени групи спецпідрозділу "Тор" підрахували для EL PAÍS, що на цьому напрямку фронту може бути п'ять мін на квадратний метр, включно з протипіхотними й протитанковими мінами", - пише видання.

Зараз компанія виробляє 5-6 тралів на місяць, однак може більше. Для цього, втім, потрібна підтримка від держави. Адже, враховуючи на складність з отриманням міжнародної підтримки, Україна гостро потребує розвитку власного оборонного потенціалу, вказують іспанські журналісти.

"Сигнали від союзників України в НАТО вказують, що допомогу буде отримати значно важче. Республіканська партія в Конгресі та Сенаті США блокує 61 мільярд доларів. Уряд Угорщини, близький союзник Москви, також заблокував бюджет підтримки Європейського Союзу в розмірі 50 мільярдів євро. У цьому контексті пріоритетним завданням президента Зеленського є стимулювання розвитку військової промисловості країни й залучення великих західних виробників оборонної продукції до створення виробничих центрів в Україні", - наголосили у іспанському виданні.   

Великі іноземні компанії вже висловили готовність розвернути виробництво в Україні – про це заявили у німецькому концерні Rheinmetall та британській компанії BAE. Водночас, враховуючи ризикованість інвестицій, іноземці не поспішають вкладати кошти в Україну, пише EL PAÍS. Тоді на допомогу приходить український приватний бізнес.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Метінвест спрямував на допомогу Україні вже 4,8 млрд грн. З цієї суми понад 2,5 млрд грн – допомога бійцям в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт "Ріната Ахметова. 

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МетинвестВСУ