Искали сутки: близкие нашли пропавшую пенсионерку из сгоревшего пансионата

В Харькове сгорел дом престарелых Золотое время (коллаж: РБК-Украина)

В Харькове после пожара в частном пансионате "Золотое время" почти сутки производились поиски пропавшей пенсионерки. 89-летняя Мария Титова попала домой 22 января. Анастасия, внучка одной из выживших в результате возгорания, чтобы отыскать родственницу, объездила три больницы, побывала на пепелище и дежурила в районной больнице.

Следователям удалось найти Марию в частном доме в нескольких километрах от пансионата, где были еще три пенсионерки. Кто именно перевез их туда после пожара, следователи Анастасии не объяснили. Об этом сообщает "Суспільне".

"В райотделе вообще никакой информации не давали, кроме врача, который сказал, кто жив. Просто: "Сидите и ждите - мы вам все сообщим". Мы уже ждали, не дай Бог, сейчас позвонят и скажут: поезжайте на опознание в морг", - вспоминает Анастасия.

Как выяснилось, у Марии в пансионате была подруга, однако ее имени она не помнит. Не помнит пенсионерка и как горел пансионат. У нее болезнь Альцгеймера.

89-летняя пенсионерка Мария, которой удалось спастись во время пожара (скриншоты из видео)

На фотографии многолетней давности - Мария с правнучкой. Примерно тогда недугов начал прогрессировать, говорит невестка Татьяна Титова. Бабушка бежала из дома, разыскивали ее вместе с полицейскими. Тогда родственники решили устроить бабушку в пансионат. Объездили с десяток в Харькове и области, начали с государственных.

"Все оборвано, ободрано. Запах такой, что невозможно там быть, что на лестнице, в палатах. Мне было бы страшно, я ни за что бы на эти условия не согласилась", - вспоминает Татьяна.

Женщина говорит, что на пансионат "Золотое время" вышли по объявлению. Стоимость месячного ухода была около 7 тысяч гривен. Легальность работы учреждения не проверяли.

"Постоянно их мыли, купали, одевали, то есть у меня претензий не было к руководству этого пансионата. В этих условиях о пожаре, она может произойти, и мысли не было", - говорит невестка.

Что делать дальше, в семье еще не решили. Бабушке необходим круглосуточный уход.

"Остаться без работы, например, бросить все? Ни у меня, ни у дочери не будет работы. На что мы ее удерживать будет? Пожалуй, мы снимем квартиру, и тогда будем нанимать людей, которые за ней будут ухаживать. Выхода у нас нет", - говорит Татьяна Титова.

Напомним, вчера в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Также РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований открыло дело в отношении сотрудников ГСЧС из-за служебной халатности.