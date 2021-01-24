Шукали добу: близькі знайшли зниклу пенсіонерку зі згорілого пансіонату

У Харкові згорів будинок пристарілих Золотий час (колаж: РБК-Україна)

У Харкові після пожежі в приватному пансіонаті "Золотий час" майже добу проводилися пошуки зниклої пенсіонерки. 89-річна Марія Тітова потрапила додому 22 січня. Анастасія, онучка однієї з тих, що вижив в результаті спалаху, щоб відшукати родичку, об'їздила три лікарні, побувала на згарищі та чергувала в районній лікарні.

Слідчим вдалося знайти Марію в приватному будинку за декілька кілометрів від пансіонату, де були ще три пенсіонерки. Хто саме перевіз їх туди після пожежі, слідчі Анастасії не пояснили. Подробиці повідомляє "Суспільне".

"У райвідділі взагалі ніякої інформації не давали, крім лікаря, який сказав, хто живий. Просто: "Сидіть і чекайте, ми вам все повідомимо". Ми вже чекали, не дай Боже, зараз подзвонять і скажуть: їдьте на впізнання в морг", - згадує Анастасія.

Як з'ясувалося, у Марії в пансіонаті була подруга, однак її імені вона не пам'ятає. Не пам'ятає пенсіонерка і як горів пансіонат. У неї хвороба Альцгеймера.

89-річна пенсіонерка Марія, якій вдалося врятуватися під час пожежі (скріншоти з відео)

На фотографії багаторічної давності - Марія з правнучкою. Приблизно тоді недуг почав прогресувати, каже невістка Тетяна Тітова. Бабуся втекла з будинку, розшукували її разом з поліцейськими. Тоді родичі вирішили влаштувати бабусю в пансіонат. Об'їздили з десяток у Харкові та області, почали з державних.

"Усе обірване, обідране. Запах такий, що неможливо там бути, що на сходах, що в палатах. Мені було б страшно, я ні за що б на ці умови не погодилася", - згадує Тетяна.

Жінка каже, що на пансіонат "Золотий час" вийшли по оголошенню. Вартість місячного догляду була близько 7 тисяч гривень. Легальність роботи установи не перевіряли.

"Постійно їх мили, купали, одягали, тобто у мене претензій не було до керівництва цього пансіонату. У цих умовах про пожежу, вона може статися, і думки не було", - каже невістка.

Що робити далі, у родині ще не вирішили. Бабусі необхідний цілодобовий догляд.

"Залишитися без роботи, наприклад, кинути все? Ні у мене, ні у доньки не буде роботи. На що ми її утримуватимемо? Мабуть, ми винайматимемо квартиру, і тоді найматимемо людей, які її доглядатимуть. Виходу в нас немає", - говорить Тетяна Тітова.

Нагадаємо, вчора в Харкові сталася пожежа в приватному будинку престарілих. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Також РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань відкрило справу стосовно співробітників ДСНС через службову недбалість.