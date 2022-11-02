В Ірпіні суд третій рік затягує розгляд цивільної справи про спадщину: що відомо

Як відомо, спільники скандально відомого Михайла "Моні" Маймана, якого вже неодноразово затримували правоохоронці, позиваються до Інни Хетьманчик.

Мета, за її словами, – заволодіти майном, яке їй залишилося у спадок після смерті її чоловіка.

Справа продовжується вже третій рік і постійно затягується. Головує у цій справі суддя Юлія Кравчук, призначена на посаду у 2020 році, а до цього працювала помічницею судді Київського апеляційного суду.

Інна Хетьманчик уже третій рік не може отримати спадщину через затягування справи у суді

Так, 1 листопада Інні Хетьманчик повідомили через працівника суду, що справа переноситься на 4 місяці, а саме на 27 лютого 2023 року.

Через постійні переноси та затягування справи, Інна Хетьманчик змушена була звернутися за допомогою до правозахисних та громадських організацій, які провели акцію протесту під Ірпінським міським судом.

На підтримку Інни Хетьманчик виступили правозахисні організації

Нагадаємо, 26 жовтня у Дарницькому суді столиці слухалася ще одна справа, дуже схожа на нинішню. Світлана Геллер, яка за твердженням Інни Гетьманчик, входить до складу ОЗУ, яку очолює "ветеран" Михайло Майман (Помогайбо) незаконно переоформила на підставну особу (брата Михайла Маймана – Богдана Помогайбо) частину будинку, який належав покійному чоловікові Інни Гетьманчик. Наразі очікується рішення суду у цій справі.

Михайло Майман став скандально відомим після служби у батальйоні "Архангела Михайла у складі якого він нібито брав участь у битві за Київ. На сьогодні відомо, що батальйон не входить до складу ТРО і його бійці не мають права носити зброю.