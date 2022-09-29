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В Ірландії напали на будинок біженців з України: дитина у критичному стані

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Ірландія, Четвер 29 вересня 2022 12:41
В Ірландії напали на будинок біженців з України: дитина у критичному стані В Ірландії напали на українських біженців (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Клеркаслі на сході Ірландії стався напад на будинок, де мешкали 15 біженців з України. Відомо, що 8-річна дівчинка отримала понад 70 ножових поранень, а маму дитини знайшли непритомною.

Про це повідомляє The Independent.

Інцидент стався у вівторок, 27 вересня. Поранену дівчинку через вікно побачив один із мешканців будинку для біженців. Він підняв тривогу, і сусіди одразу ж викликали поліцію та медичну допомогу.

У будинку виявили 8-річну українку із численними пораненнями. Дівчинка була непритомна, а поряд виявили її маму, яка також була у критичному стані. Постраждалих негайно доправили до лікарні та обидві перебувають у реанімації.

Як розповіли сусіди, напад стався у резиденції у Клеркаслі, на околиці Енніса. Будинок використовували для біженців з України. Його нещодавно відремонтували та заселили 15 осіб.

Поліція зараз проводить опитування свідків та з'ясовує, де знаходиться батько дитини, оскільки є певна плутанина про те, де може бути чоловік.

Про українців відомо, що вони прибули до Ірландії кілька тижнів тому. Дівчинка почала навчатися у найближчій національній школі.

Дитині провели термінову операцію, але за словами лікарів, вона перебуває у критичному стані та зачеплена життєво важливими органами.

За даними поліції, дівчинці завдали понад 70 ножових поранень. Її мати, як і раніше, непритомна, і медики встановлюють причину її стану. Пізніше стало відомо, що жінка також має травми.

Місцеві жителі стурбовані тим, що сталося та щиро переживають за дівчинку. Вони зазначили, що будинок був заселений нещодавно і познайомитися з біженцями вони не встигли.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер польського міста скаржиться на біженку із Закарпаття.

А також писали про те, що у США розповіли, яку зброю може використовувати РФ у разі ядерного удару.

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