Ирина Дерюгина: У нас под угрозой срыва и подготовка к Олимпиаде, и Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве

2020 год – один из самых важных для украиснкой художественной гимнастики. В наступающем году об этом виде спорта должны много говорить. Во-первых, на летней Олимпиаде в Токио у украинских "художниц" один из самых высоких шансов завоевать медали. Во-вторых, в Киеве, ровно за два месяца перед Олимпиадой, должен пройти 36-ой Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Следить за соревнованиями будет весь мир. Ведь именно в Киеве разыграют последние олимпийские лицензии.

Все звучит очень красочно. Но есть очень много но. Государство устроило настоящую диверсию по отношению к спорту, говорит Ирина Дерюгина – вице-президент Федерации гимнастики Украины, главный тренер Национальной сборной по художественной гимнастике.

С Ириной мы встретились в понедельник с самого утра – сразу после того, как у нее закончилась очередная встреча в Министерстве культуры, молодежи и спорта. В олимпийский год бюджет для художественной гимнастики урезали настолько, что под вопросом стоит само существование данного вида спорта.

Это интервью – крик и боль. Дерюгина говорит, что больше не в силах молчать. Эта история о том, как приходится выживать одному из самых красивых видов спорта. При том, что Украина – одна из лидеров мировой художественной гимнастики. Здесь родились легендарные спортсменки, включительно с самой Ириной Дерюгиной.

Ирина Ивановна, на днях несколько спортивных федераций Украины обнародовали обращение к президенту Зеленскому о том, что у них под угрозой срыва подготовка к летним Олимпийским играм в Токио. Как обстоят дела в художественной гимнастике?

На последнем совещании в Министерстве дали понять, что по формуле, согласно которой будет финансироваться спорт, уже ничего невозможно изменить. Для художественной гимнастики денег не то что хватает, их катастрофически мало.

Нам надо хотя бы 16 млн гривен, а дают 4,9 млн. Смешная сумма, тем более в олимпийский год. На эти деньги мы сможем поехать только на два-три старта в индивидуальных упражнениях. На подготовку девочек в групповых упражнениях нет ни одной копейки.

Если государтсво не найдет возможности обеспечить выезды гимнасток на соревнования, то спортсменки сами не поедут. У родителей нет таких денег. Подготовка Украины к олимпийским соревнованиям по художественной гимнастике – под угрозой срыва.

Ирина Дерюгина с подопечными (фото из открытых источников)

Давайте уточним: выезд на саму Олимпиаду обеспечивает НОК. А мы сейчас говорим конкретно о подготовке, которая должна финансироваться Министерством. Что подразумевает под собой подготовка?

Вот смотрите, с начала года идет целый ряд международных соревнований и выездов на них (Ирина Ивановна показывает длинный график – авт.). Подготовка – это билеты, гостиницы, питание, ничего лишнего. 95% всех соревнований проходят в первой половине года, до начала Олимпийских игр. Если наши спортсменки пропускают выезды, это влияет на рейтинг, на имидж и на саму подготовку к Олимпиаде. Гимнастки сейчас готовят новые программы, их нужно обкатать. Плюс на международных соревнованиях мы хотя бы в нормальных условиях выступаем, а не в нищенском и низком зале как у нас в Киеве. Это тоже очень важно.

А сейчас у всех просто шок. Совершается диверсия против спорта. Нервничают тренеры, спортсмены. Когда-то Украина подарила миру художественную гимнастику как олимпийский вид спорта. Как футбол в Британии, так художественная гимнастика может стать визитной карточкой нашей страны. Ведь у нас сильнейшая школа, меня разрывают из других стран и просят наших тренеров. А власть тем временем превращает нас в посмешище и не может обеспечить даже необходимый минимум.

Украина, как страна, уже получила лицензию на участие в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде 2020. Кто из девочек должен ехать?

В отборе стоит Никольченко, Пограничная, Мелещук, Оноприенко, Вартлаан. Это на индивидуальные упражнения.

Что касается групповых упражнений, то сейчас ищем, подбираем состав. Некоторые вещи меня пока не устраивают. Это должно быть максимально сильно и современно.

Несмотря ни на что, Украина – одна из сильнейших в художественной гимнастике. На прошлой Олимпиаде основная борьба разгорелась между нашей страной и Россией. Теперь представим себе ситуацию: есть такая вероятность, что из-за допингового скандала российские гимнастки в 2020 году Олимпиаду пропустят, а Украина едет – и…?

Давайте без этого, я вас прошу. Даже говорить не хочу. Знаете почему? Нельзя! Это мне мешает. И с девочками об этом не говорю. Наше задание сейчас – быть максимально готовыми к Олимпийским играм. Я хочу выиграть у России. Да и не только у нее, вообще хочу выиграть! Мы такие упражнения для групповичек готовим… Я хочу мозги и головы спортсменок, которые готовы отпахать восемь месяцев. Когда определюсь с составом – держитесь все!

Если бы еще во власти это поняли и пошли нам навстречу… Ведь несмотря ни на что, мы пашем и тренируемся. Много нервов уходит на вопросы, связанные с финансированием. Но у нас в зале каждый день, с утра до ночи, кипит работа.

Марина Кардаш (тренер), Ирина Дерюгина, Влада Никольченко, Ириша Блохина, Кристина Пограничная, Ева Мелещук (фото из открытых источников)

В Украине 2020-ый год станет также годом реформ в спорте. Создается Государственное агентство спорта. Как это повлияет, в частности, на художественную гимнастику?

Начиная с мая, руководители всех спортивных федераций твердят и объясняют: не трогайте спорт в год Олимпиады. Но у них (власти – авт.) все уже было решено. Такое ощущение, что кто-то просто написал на бумажке и они четко следуют инструкции. Никакие аргументы не срабатывают.

Понимаете, я сегодня сижу и думаю: у нас в первой половине года три важных направления – подготовка к Олимпиаде, проведение "Кубка Дерюгиной" и Чемпионат Европы в Киеве. Теоретически агентство должно запуститься в феврале, а практически это будет в мае. Как и с кем работать, как организовать подготовку без денег?

Нам сейчас рассказывают какие-то мифы о том, что мы должны работать по другой системе. Но никто не объясняет как. Уважаемые, зачем вы проводите эксперименты в Олимпийский год? Закончится Олимпиада, новые руководители включатся в процесс – тогда и думайте о реорганизации. Но не трогайте нас в такой ответственный год!

Мое личное мнение такое: спорт должен остаться непосредственно при Министерстве, тем более, что у нас есть достойный министр культуры и спорта. Не надо выводить на уровень агентства. Это все равно, что плюнуть спортсменам в лицо, растереть спорт как несуществующий. Бренд страны растереть перед Олимпийскими играми.

Считайте мои слова официальным обращением к Президенту: я призываю оставить спорт непосредственно в Министерстве. Не надо делать эту "абру-кадабру" в виде агентства. Потому что оно не включится до мая, и это срывает нам все. Не издевайтесь над спортом перед Олимпиадой! Я лично не хочу представлять страну от агентства. Может, людям, которые не из спорта, все равно. А мне не безразлично.

В мае 2020 года в Киеве должен пройти 36-ой Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В одном из интервью в январе этого года вы сказали, что еще ничего не готово, на уровне власти даже не создан Оргкомитет. Прошел почти год. На каком этапе подготовки Украина сейчас?

Прошел год и не поменялось ничего. Та власть уходила и ничего не делала. Новые пришли, наобещали… Мы сразу с мая начали визиты по кабинетам. И ничего, до сих пор ничего!

Как-то мне позвонили и попросили организовать в Офисе президента прием с руководителями федераций. Я всех собрала, от нас пришли топовые люди. Но цель встречи осталась непонятной. Мы переглянулись между собой: зачем вообще сюда пришли? Они решили все до нас.

На данном этапе самый важный вопрос в том, что должен быть подписан Указ президента о подготовке и проведении Чемпионата Европы "Киев-2020". Мы со своей стороны подготовили все бумаги. До Чемпионата осталось каких-то 5 месяцев, даже меньше. Беседы с руководством Министерства постоянно проходят, работа идет, но результата нет.

Ко мне в январе приедут члены Технического комитета Европейского гимнастического союза. Будут смотреть, что готово. А я не знаю, что им говорить. Реально не знаю. Мне стыдно за такое отношение власти к спорту.

Что дает Указ президента? Ведь Чемпионат готовят не там.

Текст Указа должен звучать примерно так: "Постановляю: 1. Кабмину создать Оргкомитет по подготовке Чемпионата, разработать план действий и обеспечить финансирование. 2. Киевской администрации обеспечить решение вопросов, связанных с проведением Чемпионата на территории Киева".

Возглавить Оргкомитет по должности должен премьер-министр. Это важно для страны в преддверии Олимпиады. Чемпионат Европы – мероприятие, которое проводит страна. Поймите, это лицо Украины.

Основные технические вопросы решает Федерация. Мы уже проводили Чемпионат Европы в 2004-ом и Чемпионат мира в 2013-ом. Мы провели 24 "Кубка Дерюгиной". Но без зеленого света от госорганов мы не можем двигаться. Плюс стоит вопрос бюджетного и внебюджетного финансирования.

О какой сумме идет речь?

Во всех странах мира это от 2 до 2,5 млн долларов. Очень дорого стоит зал, его оформление, видеотрансляция, прием делегаций, вся организация. В Киев приедет 50 делегаций из Европы.

Я хочу заявить: если на протяжении января не будет Указа, Оргкомитета и хотя бы намека на достаточное финансирование, Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году – тоже под угрозой срыва. Это позор на весь мир.

Представим себе самый худший вариант: кроме репутационных потерь, какие еще последствия для Украины?

Могут применяться санкции и штрафы. В ноябре был последний срок, когда на заседании Европейского гимнастического союза в Софии мы могли отказаться от проведения Чемпионата без каких-либо потерь. Сейчас уже не имеем права. Это удар ниже пояса. А на фоне очень близких Олимпийских игр – очень больно.

Вы уже говорили о том, что зал, в котором проходят тренировки украинских гимнасток, слишком низкий. Девочки сейчас тренируются на территории стадиона "Атлет" и в Октябрьском дворце. Вопрос зала с нормальной высотой потолков и нормальной шириной много лет не решается. Как отсутствие хороших условий влияет на подготовку спортсменок?

Очень сильно влияет. Для занятий художественной гимнастикой должна быть высота потолка 14 метров. У нас – 7,4 м. В таких условиях не тренируется ни одна сборная мира. Высота потолка влияет на скорость гимнасток. Потом они едут на соревнования в большие залы и уже боятся бросать предметы.

Подождите, это не только страх. Это еще и риск большой…

Они очень комплексуют из-за этого. Плюс тот момент, что тренировки проходят в маленьком по ширине зале, а соревнования – в большом. Это совсем разные ощущения. В маленьком зале ты привыкаешь к границам, и тебе легче. В большом ты делаешь броски в бездну. Тяжело перестроиться, адаптироваться. При всем этом украинские гимнастки – одни из лучших в мире. Подумайте, как бы мы могли представлять Украину, был бы у нас зал с правильными параметрами.

Доходит до того, что у нас идет внутренняя борьба за площадку. Надо выждать очередь, каждой девочке надо хотя бы две-три тренировки по 4 часа. Мы ужимаемся, но к чему это приводит?

В России, Азербайджане, Белоруссии для гимнастов отгрохали целые дворцы. У нас в "Атлете" две площадки и один небольшой разминочный зал. Начат проект строительства нового зала с тремя площадками высотой 14 метров, плюс раздевалка и маленькая гостиница. Заместитель министра Владимир Шумилин разобрался в ситуации с "Атлетом" и принято решение, что достройка будет. За это спасибо. Но все застряло на этапе финансирования: 3 млн грн нужно, чтобы доделать проект, и дальше нужны деньги для строительства.

С заместителем министра культуры, молодежи и спорта Владимиром Шумилиным (фото из открытых источников)

То есть речь идет даже не о новом комплексе, а всего лишь о реконструкции на территории спорткомплекса "Атлет"?

Это тот минимум, которого мы никак не добьемся. Пристройка прямо на месте моего кабинета. Скромная пристройка может стать воротами Украины к новым олимпийским пьедесталам.

Половина видов спорта тренируются за границей. Но если я выеду и заберу с собой 5-6 девочек – я потеряю следующее поколение. А со всеми уехать невозможно.

Фамилии таких гимнасток как Серебрянская, Тимошенко, Бессонова, Ризатдинова, Годунко, Скалдина уже стали легендарными. Кто может стать следующей легендой?

Новое поколение детей, который сейчас занимаются у нас, они совершенно другие. Влада Никольченко, если не будет себя жалеть, то равных ей не найдется. У нее сегодня самая высшая "трудность тела" в мире. А в голове – компьютер. Если что-то недоделала – сразу во время выступления просчитывает, как наверстать по баллам. Художественная гимнастика – это и физика, и математика, и все остальное, что делает украинскую школу гимнастики особенной. Важно все: во что ты одет, что у тебя в голове и на голове, как выполняешь указания тренера.

Влада Никольченко (фото из открытых источников)

Почему тогда на международных соревнованиях получается, что, например, российская гимнастка упускает предмет или делает другие ошибки – и побеждает. А у наших все идеально, при этом бронза?

Да, это хороший вопрос. Но в год Олимпиады я не хочу об этом говорить. Все всë знают. На последних трех Олимпиадах у нас не было судей. Сейчас боремся за это. В правилах написано: если выступает страна – должен быть судья.

Более того, на всех международных соревнованиях под эгидой FIG, если страна приехала без судьи, ее ожидает штраф.

Как мотивируете спонсоров?

Художественная гимнастика – это детский спорт, поэтому очереди спонсоров к нам не выстраиваются. Но поверьте: кто знакомится с художественной гимнастикой, уже не может остаться равнодушным. На Олимпиаде в Рио на соревнования именно по этому виду билеты спрашивали за два километра от места проведения. В зале не было ни одного свободного места. Если в зимних видах спорта есть фигурное катание – бриллиант Олимпиады. То в летних – художественная гимнастика.