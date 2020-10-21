Ирина Дерюгина: Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве обязательно состоится

Интервью с тренером Национальной сборной Украины по художественной гимнастике Ириной Дерюгиной мы записываем в период между двумя важными спортивными событиями: после 25-го Международного турнира Гран-При Кубок Дерюгиной – 2020, который с успехом прошел в сентябре, и накануне Чемпионата Европы, который также состоится в Киеве в конце ноября. Пожалуй, это самое большое событие в мире гимнастики и вообще украинского спорта со времен начала пандемии.

Одна из наиболее титулованных украинских спортсменок в истории целиком занята организационными хлопотами. По ее словам, сейчас вся семья украинской художественной гимнастики работает над тем, чтобы достойно провести чемпионат континента, в котором уже подтвердили участие 39 команд.

О том, с какими трудностями пришлось столкнуться организаторам Чемпионата Европы, а также о важности этого события для всего спортивного мира Ирина Дерюгина рассказала в своем интервью.

- Как проходит подготовка к Чемпионату Европы? На каком сейчас этапе оргкомитет и спортсменки?

- С первых дней пандемии вместе с Президентом Европейского гимнастического союза Фаридом Гаибовым мы прорабатывали такой вариант: Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Баку, а по художественной – в Киеве, мы взялись за организацию этого события. И я убеждена, что его достойное проведение, невзирая на объективные трудности, будет нашей общей огромной победой. Проведение этого мероприятия в текущих условиях является национальным достоянием, и мы надеемся на поддержку и содействие государства.

Кубок Дерюгиной прошел, на мой взгляд, очень успешно, и сейчас мы полностью поглощены подготовкой к ноябрьскому Чемпионату Европы. Национальная команда провела сбор в Турции, после приезда также провели сбор во Дворце спорта. На сегодняшний момент у нас идет полная подготовка юниоров и взрослых гимнасток по многоборью.

На Чемпионат Европы в Киев приедут все наши основные конкуренты. Поэтому запланирован еще один выезд в Минск, поскольку нам нужна не только тренировочная, но и соревновательная подготовка. Это поможет восстановить гимнасток психологически и настроить перед важными стартами.

Долгий период коронавируса отрицательно сказался на гимнастках, потому что мотивационные моменты были сведены практически к нулю, и очень тяжело было их удерживать в состоянии тренировок. Сейчас стало немного легче.

Мы постоянно пытаемся добавить гимнасткам максимальную сложность упражнений, потому что чем больше сложность - тем выше оценка. Такие правила соревнований, поэтому идет активная целевая подготовка. Композиционный момент в этих правилах имеет свою роль, но уже уходит на второй план. Идет чистая математика и чистое судейство стабильности и четкости исполнения. И, как бы ты красиво не двигался, если у тебя не хватает сложности элементов, выиграть будет очень тяжело.

Ирина Дерюгина

- Перенос чемпионата на полгода сильно повлиял на спортсменок?

- Безусловно, ударил по спортсменкам психологически. Как и перенос Олимпийских игр. Потому что у каждого ребенка были свои мысли, планы на жизнь.

Считаю очень важным то, что спорт вообще сейчас пытается бороться за существование. Одни занимались спортом, другие смотрели спорт, и это было важно в жизни. Но коронавирус и политика отодвинули зрелища на дальний план.

Для того, чтобы заставить спортсмена работать в полную силу и отдачу, должна быть сильная мотивация. А поскольку у спортсменов забрали соревнования, забрали финансирование, мотивацию… В этом состоянии выдержать крайне сложно.

Весь спорт, все тренеры, функционеры понимают это и борются за то, чтобы оставить и сохранить спорт, как явление. И да, когда к нам приехали спортсменки на Кубок Дерюгиной, все немножко облегченно вздохнули. Потому что нужно спасти детей, нужно готовить их к Олимпийским играм. На сегодня это очень острый и проблемный момент, поскольку спортивные соревнования поставлены на паузу во многих странах.

- Чем проведение такого мероприятия так важно для Украины и для мира в целом?

- Во-первых, таким образом мы выходим в мировые лидеры, поскольку не стали сидеть и ждать, как будут развиваться события. Мы провели Кубок Дерюгиной, он стал первым международным стартом, и к нам приехали люди. Второе – это решение было принято вместе с Европейским гимнастическим союзом, и в нынешних условиях это событие словно глоток свежего воздуха для всех детей, которые готовятся к Олимпийским играм. Сохранить это поколение можно только стартами и подготовкой. Только соревнования помогают правильно выстроить подготовку психологически, физически, эмоционально.

Я считаю, что гимнастика – это очень тяжелый вид спорта. Но этот спорт дает очень много позитива. Девушки становятся сильными. Те, кто прошли подготовку – они очень организованы в работе. И те, кто вообще прошли большой спорт – эти люди способны на очень многое.

С олимпийской чемпионкой Александрой Тимошенко

- Как вас лично мотивируют трудности последних месяцев?

- Я не сдаюсь никогда вообще. В целом, сейчас мне очень хочется провести Чемпионат Европы, потому что он станет тем моментом, когда Украина покажет всему миру, что нельзя сидеть на одном месте. Коронавирус разделил людей на тех, кто остановились, и тех, которые пошли вперед. Я считаю, что художественная гимнастика – это один из видов спорта, который показывает, что нужно двигаться дальше.

Мы постоянно ищем новые маленькие таланты, тех детей, которые должны дальше развиваться, и хотим выращивать из них следующих лидеров. Это очень сложно, и система не совсем к этому готова. Самый большой бич – это то, что у нас просто отсутствуют залы для художественной гимнастики. Их вообще нет в таком виде, как нам хотелось бы видеть.

Тому же Дворцу спорта уже более 60 лет. Он очень старый, но снести его невозможно. Но ведь Украина не может жить вообще без спортивных объектов!

Тем не менее, мы настроены решительно. Украина должна красиво провести чемпионат. В нашей стране родилось много легендарных спортсменов, это наш статус и престиж в глазах целого мира. Знаете, в украинской художественной гимнастике никто не хочет никуда уезжать. Уникальный случай! Это очень позитивный сигнал, потому что тренеры по гимнастике сегодня востребованы в Украине, это очень популярный вид спорта. Они живут здесь и развивают спорт в нашей стране.

- По поводу организационных моментов. Я так понимаю, что есть много изменений – зрителей не будет, лицензий не будет…

- Зрителей не будет и лицензий не будет. Это было решением Европейского гимнастического союза. Они просто побоялись, что не все будут в хорошей форме. Это уже свершившийся факт. Важно, что останутся соревнования. У Украины есть лицензия на Олимпиаду, поэтому нас это сильно не волнует.

- Чемпионат Европы можно преподнести как некий сигнал нашей власти. К тому, что большие события проводятся, и эти большие события требуют современных залов…

- Я бы этого очень хотела. Проводить Чемпионат Европы будем в тяжелейших условиях, и наша задача состоит в том, чтобы сделать эти соревнования, подарить этим детям, которые будут готовиться к Олимпийским играм, надежду и кусочек жизни, который останется положительным моментом за весь этот год. Я очень горда тем, что это будет происходить именно в Украине.

- Переживаете ли по поводу готовности спортсменок к Чемпионату?

- Сейчас в этом компоненте уже лучше и легче. Вы знаете, художественная гимнастика – это удивительный вид спорта. Вес, потеря формы и координации, чувства предмета – потом годами не соберешь, тем более в подростковом возрасте, когда идет формирование девушек. Можно безвозвратно потерять все. Сейчас, наверное, нет ни одного вида спорта, где нужно так много работать. Правила последних 4 лет создали ситуацию, когда нужно отрабатывать очень много элементов с предметом.

Украина, совместно с Болгарией, Азербайджаном, Китаем работает над совершенствованием этих правил, которые идут в другом направлении. Мы пытаемся создать правила, в которых каждая гимнастка сможет проявить свою индивидуальность и даст возможность большему числу стран входить в топ-30, где красота исполнения будет вознаграждаться и станет бонусом. И даже гимнастки, которые не могут выполнять определенную трудность, получат надбавку за красоту. У каждого появится шанс себя проявить.

С дочерью Иришей Блохиной и мамой Альбиной Николаевной Дерюгиной

- Как вы и девочки пережили эти месяцы?

- Эта пауза заставила о многом задуматься. Было время посмотреть на себя со стороны. Это положительные моменты. Но также это был период большого психологического напряжения для девочек.

Я понимаю, что экономике сейчас совсем грустно. Но в спорте, если не будет соревновательного этапа – будет совсем беда. Соревнования держат спортсменов. Они должны выступать. Если не выступают – не подготовятся к Олимпиаде. А ведь дух Олимпиады ничем не заменить, ее очень ждут во всем мире.

Спортсмены всегда были элитой – на них равнялись, благодаря им дети тянулись к спорту. Ведь спорт помогает развивать здоровую молодежь, в Украине всегда были такие традиции, и это приносило пользу обществу.

Сейчас во многих видах спорта в Украине остались фанаты, которые работают. Они уйдут – и все рассыплется. Спорту нужна поддержка!

Я считаю, что власти государства должны вкладывать усилия в спорт. Это та отрасль, которая может быстро принести результаты, которыми вся страна будет гордиться. Это здоровье, это престиж, это дети в зале или на площадке, а не на улицах и в подворотнях.

- Какие задачи вы ставите перед собой, перед школой на ближайшее будущее?

- Во-первых, я хочу, чтобы те дети, которые могут стать тренерами, обязательно продолжали и развивались. Я убеждена, что гимнастика дает жизнь после окончания карьеры. Это огромное начало. Благодаря гимнастике у спортсменок появляются возможности, которых без нее просто не было, и закладываются важные ценности в жизни.

Второе, что очень важно: продолжать традиции. Их очень важно сохранить. Нужно повернуть государство и Президента лицом к спорту. Если брать художественную гимнастику, то в мире она имеет сумасшедший международный авторитет. Мы проводим Чемпионат Европы и приложим все силы, чтобы это сделать. И надеюсь, что страна нам в этом поможет!