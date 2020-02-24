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Ирина Билык заявила о болезни, как у Жанны Фриске: подробности

STYLERПерсоны    24.02.2020 - 12:25
Ирина Билык заявила о болезни, как у Жанны Фриске: подробности
Ирина Билык (фото: facebook.com bilyk.iryna)

Ирина Билык объяснила, почему не родила ребенка сама

Ирина Билык призналась, что ей несколько лет назад диагностировали страшное заболевание, которое не позволило 49-летней певице самостоятельно родить сына от 46-летнего продюсера и фотографа Аслана Ахмадова. Какой недуг не дал украинской певице выносить и родить ребенка - в материале Styler.

Напомним, Табриз Аслан оглы появился на свет в 2015 году. Ребенка для певицы и продюсера выносила суррогатная мама.

Когда певица приняла решение стать мамой, она готова была, несмотря на не слишком молодой для материнства возраст, вынашивать ребенка сама. Но Ирине понадобилась срочная операция. Детали звезда раскрывать не стала, лишь уточнила, что если бы она родила сама, у нее могли бы возникнуть проблемы, как у Жанны Фриске.

"Я должна была сама родить. И потом мне сделали операцию. Потом мне сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что я все же нужна своему народу. И не буду рисковать", - поделилась Ирина, передает телеканал "Украина".

На вопрос, о том, была ли это онкология, Ирина Билык сказала, что не совсем так, но почти.

"Ну, почти так. Ну, а место, где это было, даже не хочу... Чтобы страна волновалась. Но я вышла из этого состояния именно таким образом. И послушала врачей. И не жалею", - сказала Билык.

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году после продолжительной борьбы с раком мозга. Российской певице диагностировали онкологию вскоре после того, как она родила первенца от телеведущего Дмитрия Шепелева. Многие уверены, что проблемы со здоровьем возникли после процедуры ЭКО, к которой прибегла Фриске.

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