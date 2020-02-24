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Ірина Білик заявила про хворобу, як у Жанни Фріске: подробиці

STYLERПерсони    24.02.2020 - 12:25
Ірина Білик заявила про хворобу, як у Жанни Фріске: подробиці
Ірина Білик (фото: facebook.com bilyk.iryna)

Ірина Білик пояснила, чому не народила дитину сама

Ірина Білик зізналася, що їй кілька років тому діагностували страшне захворювання, яке не дозволило 49-річній співачці самостійно народити сина від 46-річного продюсера і фотографа Аслана Ахмадова. Яка недуга не дала українській співачці виносити та народити дитину - в матеріалі Styler.

Нагадаємо, Табриз Аслан огли з'явився на світ у 2015 році. Дитину для співачки і продюсера виносила сурогатна мама.

Коли співачка прийняла рішення стати мамою, вона готова була, попри не надто молодий вік для материнства, виношувати дитину сама. Але Ірині знадобилася термінова операція. Деталі зірка розкривати не стала, лише уточнила, що якби вона народила сама, у неї могли б виникнути проблеми, як у Жанни Фріске.

"Я повинна була сама народити. І потім мені зробили операцію. Потім мені повідомили, що у мене можуть бути проблеми, як у Жанни Фріске. Я вирішила, що я все ж потрібна своєму народові. І не буду ризикувати", - поділилася Ірина, передає телеканал "Україна".

На питання про те, чи це була онкологія, Ірина Білик сказала, що не зовсім так, але майже.

"Ну, майже так. Ну, а місце, де це було, навіть не хочу... Щоб країна хвилювалася. Але я вийшла з цього стану саме таким чином. І послухала лікарів. І не шкодую", - сказала Білик.

Нагадаємо, Жанна Фріске померла у 2015 році після тривалої боротьби з раком мозку. Російській співачці діагностували онкологію незабаром після того, як вона народила первістка від телеведучого Дмитра Шепелєва. Багато хто впевнений, що проблеми зі здоров'ям виникли після процедури ЕКО, до якої вдалася Фріске.

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