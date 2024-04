На iPhone виявлено серйозну загрозу: потрібно негайно вимкнути цей додаток

Інформація про потенційний експлойт, що дозволяє зламати iPhone, з'явилася 15 квітня. Згідно з заявою представників популярного криптосервісу Trust Wallet, можливий злам смартфону навіть у випадку, якщо його власник не взаємодіє з підозрілими посиланнями.

1/2: Alert for iOS users: We have credible intel regarding high-risk zero-day exploit targeting iMessage on the Dark Web.



Це може бути infiltrate ваш iPhone без clicking any link. High-value targets є likely. Всі використовують raises detection risk. #CyberSecurity — Trust Wallet (@TrustWallet) April 15, 2024