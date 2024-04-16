ua en ru
Вт, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На iPhone виявлено серйозну загрозу: потрібно негайно вимкнути цей додаток

Вівторок 16 квітня 2024 13:00
UA EN RU
На iPhone виявлено серйозну загрозу: потрібно негайно вимкнути цей додаток Власники iPhone у небезпеці через критичну вразливість (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Розробники Trust Wallet закликали користувачів Apple вимкнути iMessage. За їхніми словами, зараз у системі існує високий ризик уразливості нульового дня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на обліковий запис криптосервісу в Х (Twitter).

Що сталося

Інформація про потенційний експлойт, що дозволяє зламати iPhone, з'явилася 15 квітня. Згідно з заявою представників популярного криптосервісу Trust Wallet, можливий злам смартфону навіть у випадку, якщо його власник не взаємодіє з підозрілими посиланнями.

Повідомляється, що Apple вже отримали інформацію про критичну вразливість і розпочали виправлення ситуації. Очікується швидке оновлення операційної системи, яке слід встановити негайно.

У Trust Wallet рекомендують тимчасово відключити iMessage для захисту телефону від можливого злому.

Як вимкнути iMessage

Відкрийте "Параметри".

Виберіть "Повідомлення".

На iPhone виявлено серйозну загрозу: потрібно негайно вимкнути цей додаток

Скриншот

Знайдіть пункт "iMessage".

Переведіть повзунок у неактивне положення.

На iPhone виявлено серйозну загрозу: потрібно негайно вимкнути цей додаток

Скриншот

Що таке вразливість нульового дня

Вразливість нульового дня (Zero-day або 0-Day) - це вразливість, проти якої поки що не розроблені захисні механізми та не випущено оновлення безпеки.

Нагадаємо, що вчені вигадали незвичайний метод крадіжки відбитків пальців на смартфоні.

А ще у нас є матеріал про поради від Держспецзв'язку у разі крадіжки телефону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
NEWS
Боррель про допомогу Україні: дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС
Боррель про допомогу Україні: дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС