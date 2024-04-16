На iPhone виявлено серйозну загрозу: потрібно негайно вимкнути цей додаток

Розробники Trust Wallet закликали користувачів Apple вимкнути iMessage. За їхніми словами, зараз у системі існує високий ризик уразливості нульового дня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на обліковий запис криптосервісу в Х (Twitter).

Що сталося

Інформація про потенційний експлойт, що дозволяє зламати iPhone, з'явилася 15 квітня. Згідно з заявою представників популярного криптосервісу Trust Wallet, можливий злам смартфону навіть у випадку, якщо його власник не взаємодіє з підозрілими посиланнями.

1/2: Alert for iOS users: We have credible intel regarding high-risk zero-day exploit targeting iMessage on the Dark Web.



Це може бути infiltrate ваш iPhone без clicking any link. High-value targets є likely. Всі використовують raises detection risk. #CyberSecurity — Trust Wallet (@TrustWallet) April 15, 2024

Повідомляється, що Apple вже отримали інформацію про критичну вразливість і розпочали виправлення ситуації. Очікується швидке оновлення операційної системи, яке слід встановити негайно.

У Trust Wallet рекомендують тимчасово відключити iMessage для захисту телефону від можливого злому.

Як вимкнути iMessage

Відкрийте "Параметри".

Виберіть "Повідомлення".

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Знайдіть пункт "iMessage".

Переведіть повзунок у неактивне положення.

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Що таке вразливість нульового дня

Вразливість нульового дня (Zero-day або 0-Day) - це вразливість, проти якої поки що не розроблені захисні механізми та не випущено оновлення безпеки.