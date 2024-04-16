На iPhone обнаружено серьезную угрозу: нужно немедленно отключить это приложение

Разработчики Trust Wallet призвали пользователей Apple отключить iMessage. По их словам, сейчас в системе существует высокий риск уязвимости нулевого дня.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт криптосервиса в Х (Twitter).

Что произошло

Информация о потенциальном эксплойте, позволяющем взломать iPhone, появилась 15 апреля. Согласно заявлению представителей популярного криптосервиса Trust Wallet, возможен взлом смартфона даже в случае, если его владелец не взаимодействует с подозрительными ссылками.

1/2: Alert for iOS users: We have credible intel regarding a high-risk zero-day exploit targeting iMessage on the Dark Web.



This can infiltrate your iPhone without clicking any link. High-value targets are likely. Each use raises detection risk. #CyberSecurity — Trust Wallet (@TrustWallet) April 15, 2024

Сообщается, что Apple уже получили информацию о критической уязвимости и приступили к исправлению ситуации. Ожидается скорое обновление операционной системы, которое следует установить незамедлительно.

В Trust Wallet рекомендуют временно отключить iMessage для защиты телефона от возможного взлома.

Как отключить iMessage

Откройте "Настройки".

Выберите раздел "Сообщения".

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Найдите пункт "iMessage".

Переведите ползунок около пункта в неактивное положение.

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Что такое уязвимость нулевого дня

Уязвимость нулевого дня (Zero-day или 0-Day) - это уязвимость, против которой пока не разработаны защитные механизмы и не выпущены обновления безопасности.