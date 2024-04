На iPhone обнаружено серьезную угрозу: нужно немедленно отключить это приложение

Информация о потенциальном эксплойте, позволяющем взломать iPhone, появилась 15 апреля. Согласно заявлению представителей популярного криптосервиса Trust Wallet, возможен взлом смартфона даже в случае, если его владелец не взаимодействует с подозрительными ссылками.

1/2: Alert for iOS users: We have credible intel regarding a high-risk zero-day exploit targeting iMessage on the Dark Web.



This can infiltrate your iPhone without clicking any link. High-value targets are likely. Each use raises detection risk. #CyberSecurity