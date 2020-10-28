В iPhone нашли интересную скрытую функцию

Смартфоны Apple последней серии iPhone 12 имеют скрытую функцию измерения роста человека. Интересная способность iPhone была сначала обнаружена пользователями девайсов. В компании подтвердили существование этой функции, передает издание GizChina со ссылкой на материалы компании.

Как сообщается, для того чтобы измерить рост человека, нужно открыть приложение "Рулетка" (Measure) и навести камеру устройства на объект. Гаджет найдет человека в видоискателе и спустя несколько секунд на экране появится линия с указанием его роста.

Соответствующая возможность появилась на смартфонах компании с внедрением лидара. Технология работает по принципу взаимодействия с дополненной реальностью. Журналисты отметили, что данная функция встречается только в оснащенных лидаром устройствах — iPhone 12 Pro, 12 Pro Max и представленного в марте iPad Pro.

Как работает функция измерения роста на iPhone (фото: gizchina.com)

Ранее пользователи также нашли целый список других интересных функций на смартфонах Apple. Они доступны и на более старых моделях. Сообщается, что для того, чтобы ими воспользоваться, необходимо зайти в пункт "Универсальный доступ" в основных настройках. Во вкладке "Сочетание клавиш" откроется список функций. Тройным нажатием на кнопку Home можно запускать VoiceOver, инверсию цвета (пригодится для чтения), некоторые настройки отображения, экранное увеличение, а также Switch Control или AssistiveTouch. Чтобы включать лупу тройным нажатием кнопки Home, просто выберите соответствующий пункт в "Универсальном доступе".

Напомним, что ранее была озвучена цена нового iPhone 12. Не всем по карману.

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