iPhone 16 Ultra: що відомо про нове творіння Apple вже зараз

Чутки підтверджують, що компанія Apple може випустити надзвичайно преміальну модель свого смартфона з лінійки iPhone - iPhone 16 Ultra, можливо, в 2024 році. Цей смартфон обіцяє бути оснащеним передовими функціями і мати вищу цінову категорію, порівняно зі смартфонами iPhone Pro, які вже є в наявності.

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, який вже раніше передбачав наявність моделі Ultra в 2022 році, компанія Apple може представити цю преміальну версію iPhone в 2024 році, після випуску Apple Watch Ultra. Незважаючи на чутки про iPhone 15 Ultra, ця модель не була представлена цього року.

Концепція iPhone 16 Ultra (фото: 4RMD)

Очікується, що дата випуску iPhone 16 Ultra буде відповідати стандартному графіку осіннього релізу виробів Apple, можливо, в вересні 2024 року. Проте, враховуючи, що раніше компанія Apple випускала нові моделі iPhone SE навесні, існує ймовірність, що випуск може відбутися раніше.

Щодо цінової політики iPhone 16 Ultra, наразі немає точної інформації. Однак, з огляду на підвищення цін на iPhone 15 Pro Max порівняно з попередньою моделлю, ймовірно, що модель Ultra також буде коштувати більше. Якщо Apple продовжить таку ж стратегію ціноутворення, як з Apple Watch Ultra, то вартість iPhone 16 Ultra може починатися від 1 399 доларів, що робить його дорожчим, ніж iPhone 15 Pro, але все ще дешевшим, ніж деякі складні моделі телефонів від Samsung і Google.

Щодо дизайну, найпомітніші слухи стосуються більшого дисплея iPhone 16 Ultra, і, можливо, його розмір може досягти 6,9 дюйма, що робить його найбільшим екраном серед усіх iPhone. Також ведуться розмови про яскравіші дисплеї і можливе використання кнопок на основі напівпровідників для стійкості та міцності дизайну.

Концепція iPhone 16 Ultra (фото: 4RMD)

Очікується також оновлення камери в iPhone 16 Ultra. Чутки говорять про застосування телевізійної лінзи з тетрапризмом, подібної до iPhone 15 Pro Max, що забезпечить збільшення оптичного зуму. Також можливе використання більшого сенсора для основної камери з метою отримання більше світла і можливості конкурувати з 10-кратним оптичним зумом від Samsung Galaxy S23 Ultra.

Можливий вигляд передньої та задньої камери (фото: twitter/MajinBuOfficial)