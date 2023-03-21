Інвестори київського ЖК "Голосіївська Долина" заявили, що через дії прокуратури можуть залишаться без житла: що відомо

Як відомо, будівництво "голосіївської долини" 8 років тому розпочинала компанія "Укрбуд". Після банкрутства компанії об’єкт почала добудовувати харківська компанія "Строй сіті кепітал".

Перший будинок на 9 секцій майже збудований, а перші три секції мають сертифікат про завершення будівництва та готуються до введення в експлуатацію.

З 1500 інвесторів є ті, чиї домівки знищені повністю, ті, хто змушений був виїхати зі свої міст через проведення там бойових дій, ті, що служать у Збройних силах України, і, навіть, ті, хто загинув.

"Я не знаю, кому можна вірити…. І чи можна комусь вірити взагалі. Поки не знаю, чи повернусь живим з війни, а в цей час прокурори вирішили забрати житло у мене та моїх дітей. 8 років будівництво йшло, пережили падіння Укрбуду, отримали обіцянку президента, надію на отримання свого житла, а Київська міська прокуратура лише зараз вирішила розібратися, що ж там з землею", - розповідає в коментарі Ігор З., військовослужбовець.

"У нашій квартирі зроблено все. Ми оглядали її, і вирішили не заходити на ремонт взимку, а почекати весни. Весною 2022 прийшла війна до Києва, а весною 2023 влада просто вирішила, що ми з чоловіком інвестували в повітря… Тобто коли давали дозвіл на будівництво, сертифікат готовності будинку - КМДА не бачили порушень. І ось зараз, коли будинок готовий - рейдерські вирішили забрати його", - додає Оксана Д., мама 3 дітей.

В ініціативній групі також нагадали, що у 2015 році АТП 13058 підписало договір із ТОВ "Укрбуд Девелопмент" на будівництво на своїй території житлового комплексу на 2250 квартир.

Зокрема, забудовник мав збудувати 5 будинків, дитячий садок, паркінг, панорамний ліфт. Влада Києва видала містобуди, дозволи на будівництво першого (9 секцій по 22 поверхи) та другого (4 секції по 24 поверхи) будинків.

Втім, у 2019 році почалися проблеми у забудовника "Укрбуд": 23 будівельні майданчики по всьому Києву зупинилися, 13 000 сімей виявилися ошуканими, втратили заощадження, не отримали квартири.

У грудні 2019 року президент обіцяв, що всі об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд". У липні 2020 року ЖК "Паркова долина", ЖК "Кристал хаус" та БЦ "Левел" передали на добудову ТОВ "Строй Сіті" (Харків).

У липні 2021 року Київська міська прокуратура подала позов з метою скасування державної реєстрації, розірвання договору оренди землі з АТП з причин, що нібито цільове призначення землі змінено незаконно.

9 лютого 2023 року Північній апеляційний суд м. Києва повністю задовольнив позов прокуратури.