Instagram дозволить користувачам створювати версії себе за допомогою штучного інтелекту

Деталі нововведення

Основна ідея полягає в тому, щоб творці контенту та власники бізнесу могли використовувати ці ШІ-профілі для спілкування зі своїми підписниками від свого імені. Вони зможуть безпосередньо спілкуватися з людьми у чатах та відповідати на коментарі в обліковому записі свого автора.

Meta повідомляє, що користувачі Instagram в США можуть розпочати роботу з AI Studio через веб-сайт або запустивши новий "ШІ-чат" безпосередньо в Instagram.

У своєму блозі компанія пише: "Творці можуть налаштовувати свій ШІ на основі таких речей, як їх контент у Instagram, теми, яких слід уникати, та посилання, якими він має ділитися".

У повідомленні також йдеться, що творці зможуть включати та вимикати такі функції, як автоматичні відповіді від їх ШІ, та вказувати, з якими конкретними акаунтами йому дозволено взаємодіяти.

AI Studio також дозволяє створювати абсолютно нових ШІ-персонажів, які можна використовувати у різних додатках Meta. Тут Meta конкурує зі стартапами на кшталт Character.AI та Replika, де люди вже спілкуються з тематичними чат-ботами і навіть закохуються у них.

Подібно до користувача магазину GPT від OpenAI, Meta також дозволить іншим користувачам спробувати створені вами ШІ-персонажі.

Як Meta розвивала опцію

Перша спроба Meta у реалізації цієї концепції полягала в тому, що кілька знаменитостей створили ШІ-версії самих себе з тим самим зовнішнім виглядом, але різними іменами та особистостями.

На той час Meta пояснила цей підхід своєю стурбованістю з приводу того, що ШІ-версії знаменитостей можуть говорити проблемні речі від імені своїх людських двійників.

Схоже, Meta, принаймні, усвідомлює, що це ризикована територія. Компанія повідомляє, що ШІ-профілі будуть чітко позначені скрізь, де вони з'являються.

Керівництво для творців докладніше описує процес створення ШІ, і схоже, що відповідальність за перерахування тим, на які ШІ не відповідатиме, лежить на творці.

Один із прикладів питань, на які, за словами Meta, можна заборонити ШІ відповідати: "Чи варто мені інвестувати в криптовалюту?"