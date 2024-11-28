Instagram чи Threads: чим відрізняються і яку платформу краще вибрати

Instagram

Instagram був запущений у 2010 році як додаток, призначений головним чином для завантаження та обміну фотографіями та відео. Однак сьогодні Instagram, одна з найбільших соціальних медіа-платформ у світі, перетворився на популярну візуальну платформу, де користувачі діляться зображеннями, а також короткими відео, що відображають їх спосіб життя, творчість і навіть інтереси.

Ключові особливості Instagram

Стрічка та Історії

Основна стрічка Instagram дозволяє публікувати фотографії, відео та останнім часом каруселі постів, які бачать підписники користувача. Історії, які можна публікувати на більш короткий термін (24 години), пропонують інший, більш невимушений та реальний формат.

Reels

Як відповідь на TikTok, Instagram Reels дозволяє користувачам створювати та ділитися захоплюючими короткими відеороликами з використанням музики, фільтрів та ефектів. Reels стали ключовим компонентом стратегії Instagram щодо підвищення залучення користувачів.

IGTV та Live

Більш довгі відеоформати, такі як IGTV та прямі трансляції, пропонують користувачам можливість взаємодіяти зі своєю аудиторією у режимі реального часу.

Функції покупок

Instagram перетворився на зручну платформу для покупок, пропонуючи інтеграцію з магазинами, де компанії та творці можуть продавати свої товари через пости та історії.

Прямі повідомлення

Instagram має систему приватних повідомлень для прямої комунікації між користувачами. Однак додаток залишається в першу чергу публічною платформою, де користувачі прагнуть охопити ширшу аудиторію, публікуючи контент та використовуючи хештеги.

Алгоритм та рекомендації

Алгоритм Instagram віддає перевагу контенту, який стимулює взаємодію, таку як лайки, коментарі та репости. Стрічка "Рекомендації" пропонує контент, заснований на інтересах та активності користувача.

Instagram є вкрай широко використовуваною платформою, особливо серед молодих користувачів та інфлюєнсерів. Це місце, де люди, компанії та бренди можуть розповісти про свою індивідуальність та "продати" свої продукти через візуальний сторітеллінг.

Threads

Meta Threads - це нещодавно запущена платформа, що позиціонується як прямий конкурент X (колишній Twitter). Призначений для спілкування та взаємодії в реальному часі, Threads робить більший акцент на тексті, а не візуалізації контенту.

Він був розроблений для більш значних і глибоких дискусій, а також для структурованого спілкування між людьми.

Ключові особливості Threads

Фокус на тексті

На відміну від Instagram, який фокусується на візуальних образах, таких як фотографії та відео, новий додаток використовує текст як основний елемент. Пости можуть бути довжиною до 500 символів, що сприяє швидким оновленням та коротким обговоренням.

Інтеграція з Instagram

Threads автоматично інтегрується з Instagram. Використовуючи свій обліковий запис Instagram, ви зможете увійти в систему і стежити за тими ж акаунтами, що і в Instagram, що спрощує і робить плавнішим перехід між двома платформами, поєднуючи візуальний сторітеллінг Instagram з більш орієнтованим на спілкування характером Threads.

Тематика обговорень

Як випливає з назви, додаток ґрунтується на тематичних обговореннях. Таким чином, користувачі зможуть відповідати на пости, створюючи ланцюжки діалогів, які легко відстежувати, на відміну від коментарів на інших платформах, таких як Instagram.

Мінімалістичний інтерфейс користувача

Threads має дуже простий, мінімалістичний інтерфейс користувача, заснований на ясності і функціональності. Тут менше факторів, що відволікають, тому користувачі можуть більше зосередитися на текстовому спілкуванні, а не на мультимедійному контенті.

Конфіденційність та контроль

Threads надає функції конфіденційності, що дозволяють користувачам контролювати, хто бачить їхні пости, тим самим обмежуючи коло спілкування бажаними людьми.

Користувач може відключати звук або блокувати акаунти, з якими він не хоче взаємодіяти, що збільшує шанси на значний та контрольований діалог.

Почуття реального часу

Додаток сприяє реальному часу обговорень, що приваблює тих, хто хоче, щоб все відбувалося швидко і безпосередньо. Це схоже на Instagram, де є алгоритмічне просування контенту, але в Threads основна увага приділятиметься залученню людей через відповіді та взаємодії.

Хоча Instagram та Threads належать одній і тій же материнській компанії Meta, вони відрізняються за способом спілкування. Instagram візуально орієнтований, в ньому використовуються зображення, і він в основному спрямований на контент, що курується, в той час як Threads більше орієнтований на короткі текстові розмови.

Користувальницька база Instagram включає безліч впливових осіб, брендів та компаній, що у свою чергу формує величезну аудиторію, в той час як ідея створення облікового запису в Threads полягає у проведенні значних розмов з відносно невеликою кількістю підписників.

Одним із ключових моментів інтеграції двох платформ є зв'язок Threads з Instagram. Користувачі Instagram можуть використовувати свій обліковий запис для входу в Threads і стежити за тими самими обліковими записами, що і в Instagram. Це спрощує і робить плавнішим перехід між двома платформами, поєднуючи візуальний сторітеллінг Instagram з більш орієнтованим на спілкування характером Threads.

Висновок

З такими відмінностями Instagram та Threads унікальні в тому, що вони можуть запропонувати різні аспекти соціальної взаємодії. Один залишається у верхніх лігах платформ, пропонуючи візуальний сторітеллінг та персональний брендинг, тоді як інший є простором для більш прямого текстового спілкування.

Користувачі можуть вибирати між ними залежно від своїх потреб у певному типі спілкування або використовувати додатки разом для спільної присутності у мережі.