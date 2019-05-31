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Иностранец в центре Львова показывал гениталии детям (видео)

STYLERЖизнь    31.05.2019 - 15:02
Иностранец в центре Львова показывал гениталии детям (видео)
Иллюстративное фото: коллаж РБК-Украина

Эксгибиционист во Львове устроил "алко-тур"

Иностранец-эксгибиционист в центре Львове снимал штаны и обнажал гениталии. Нарушителя задержали патрульные. Как выяснилось, мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, и по дороге к участку его вырвало в авто правоохранителей, и в самом отделе. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области на страничке в Facebook.

Также был опубликован соответствующий видеоролик.

Отмечается, что инцидент произошел 30 мая на площади Рынок. Правоохранители при помощи сотрудников центра безопасности города вычислили местонахождение алко-туриста при помощи камер наблюдения, и дебошира задержали на площади Кафедральной.

Нарушителем оказался 30-летний гражданин Германии.

Иностранец в центре Львова показывал гениталии детям (видео)

В центре Львова задержали эксгибициониста (фото: скриншот)

"Когда нарушителя посадили в служебный автомобиль полиции, ему стало плохо и мужчину вырвало своим "алкогольным турне Львовом" через окно. Впоследствии это повторилось и в отделе полиции", - говорится в сообщении.

На записях с камер видеонаблюдения четко видно, что мужчина в присутствии большого количества людей, в частности детей, снимал штаны и неоднократно обнажал половые органы.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

 Видео: facebook.com/lvivpolice

Как сообщалось ранее, в Киеве в метро мужчина демонстрировал ребенку свои половые органы и делал неприличные предложения. 

Также мы писали о том, что в Луцка под стенами школы "промышлял" эксгибиционист, который также приставал к маленьким девочкам. 

Напомним, что в Николаеве мужчина за 50 на детской площадке приставал к 10-летним девочкам и показывал им гениталии. 

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