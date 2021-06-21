Иногда приходится лезть на дерево: известный метеоролог рассказал, как создаются прогнозы погоды

Как вы стали телеметеорологом?

Не поверите: в детстве мечтал о двух вещах - увидеть Мариуполь в прогнозе погоды и попасть "в телевизор". Дело в том, что в моем детстве информацию я черпал из детских книг и телевидения. Гаджетов тогда не было. И каждый раз, когда я смотрел прогноз погоды, ждал, что покажут Мариуполь (тогда прогноз погоды - это были картинки - фотографии улиц городов и закадровый голос). Мне очень хотелось, чтобы прогноз давали не на далекий Донецк "и область", а сказали: в Мариуполе жара. Или дождь. Или снег. Но - в Мариуполе. И фотографии города показали. А еще хотел увидеть человека, который рассказывает о погоде. Но этого не происходило, и я разочаровался. А сейчас я отчасти реализую свою детскую мечту.

Рассказывать каждый день о погоде - интересное занятие?

Конечно, интересное. Погода интересна и уникальна сама по себе, она неповторима. Разные облака, разный ветер. +19 сегодняшнего дня и +19 завтрашнего - это две разные истории. Вот задумайтесь: даже когда вы приходите в музей, вы можете на один и тот же экспонат смотреть совсем иначе, это будет не одно и тоже. Все зависит от вашего настроения, от освещенности, от расстояния, от компании, в которой вы пришли в музей. Правда? Или вот вы живете в квартире. Вид из вашего окна не может быть одинаковым изо дня в день. По-моему, наблюдать за погодой - невероятно интересно.

Было и такое, правда. Особенно - весной. Кто-то идет в пальто, кто-то в шортах...

Вот поэтому у нас именно такой уникальный, наверное, формат погоды - я стою прямо на улице и говорю: "Сейчас температура +21, ощущается она как +18 в силу таких-то и таких-то причин". И объясняю, в силу каких именно. Или это ветер, или утренняя свежесть, или это высокая относительная влажность воздуха, которая влияет на то, как ты ощущаешь температуру. Это субъективная история, но в целом, так как мы живем в одном городе, в одном регионе, у нас ощущения приблизительно одни. К слову, если бы коренные жители Туниса, Израиля или Аляски, например, оказались в Украине сегодня, то каждый из них ощущал бы температуру воздуха +20 совершенно по-разному. Кому вы больше поверите - человеку, стоящему в студии у карты или тому, кто мокнет под дождем и говорит об этом? (смеется)

Ваше утреннее шоу начинается в 7:00. Во сколько вы встаете?

Мой день начинается в 4:45 (и это мало радует жену, которая вынуждена терпеть сигналы моего будильника). Пока собираюсь, просматриваю данные о состоянии погоды на данный момент, чтобы потом, когда я сам непосредственно беру замеры, мог проанализировать, что изменилось, и объяснить в простой и легкой форме зрителю, почему так произошло.

Скриншот: Денис Минин рассказывает о погоде рядом с зоопарком в Киеве

Как вы берете замеры?

У меня есть метеостанция - она собирает данные. Есть анемометр, с его помощью измеряется скорость ветра. Также я могу посмотреть среднюю скорость ветра за последний час.

Это для обычного человека важно - скорость ветра?

Конечно. Например, если на улице - май, и у нас город засажен тополями, это важно - какая скорость ветра сейчас? Мне кажется, что - да, потому что ты это почувствуешь. Или если вьюга намечается. Скорость ветра также важна и тем, кто занимается сельским хозяйством, работает на полях.

Вполне. Кроме скорости ветра о чем еще вы вещаете зрителю?

Я говорю человеку то, что ему важно на данный момент. Это температура воздуха фактическая и как эта температура ощущается в данный момент. Особенно - зимой. Я уже говорил об этом, но это правда важно. Одно дело - летом, не так уж велика разница, 20 градусов тепла ощущаются, как 20 или 25. Другое - зимой, и здесь не дадут соврать ваши же читатели: иногда -5 могут ощущаться как -15. И ты к этому должен быть готов. Поэтому я в прямом эфире и говорю, что температура такая-то, но ощущается как -25, например. Поэтому добавьте на себя один свитер, лучше потом снимете его на работе. И этого ни один телефон и ведущий в студии на своем экране не покажет - что чувствует человек, который находится на улице.

Получается, вы сами себя втянули в авантюру. Хорошо, когда на улице - +15, +20. Но включаться с улицы в -30…

Я еще и команду свою в эту авантюру втянул (смеется). Сложно, когда холодно. Но так - нагляднее и точнее. Мы же подсознательно сравниваем погоду с той, которая была в прошлом году, позапрошлом. Наш 2021 год - достаточно прохладный относительно того, что было в последние несколько лет. Более того, 2019 был одним из самых теплых за всю историю наших метеонаблюдений, а они ведутся с 1812 года, а записываются с 1881 года. Нам всем сложно было адаптироваться к тому, что весна стала весной. У нас в последние годы как было - ты сегодня в шубе, завтра ты уже в сланцах. А в этом году был переход. И мы с улицы говорили об этом каждый день.

Кстати, у вас дресс-код для работы в эфире есть?

Нет. Одежда должна соответствовать погоде. Человек не должен, глядя на меня, промахнуться с выбором (смеется). Мой главный атрибут - ярко-желтый рюкзак. Сначала мы придумали его как элемент образа, но я с ним "сроднился", и теперь он со мной и вне эфира.

Метеоролог Денис Минин (пресс-служба KYIV LIVE)

Как вы выбираете место, откуда выходите в эфир? Вы были когда-то замечены даже на дереве!

Просто так была красивее картинка (смеется). Выбор локации - тоже командная работа. Каждый час - новое место. Я на экране нахожусь от 3 до 5 минут каждый час эфира программы "Місто прокидається", и хочу, чтобы каждая секунда моего появления была не зря. Чтобы включения были информативные и яркие, просто не оторвать глаз. Так как мы живем в лучшем городе на планете, без преуменьшения…

Одесситы не согласятся!

Поэтому они и не переезжают в Киев. Локация должна быть такая, на которую зрителю будет приятно смотреть. Кстати, в Одессе люди живут - и наслаждаются жизнью. Гедонисты живут в Одессе. А в Киев ты приезжаешь, чтобы работать. Живешь, чтобы работать. Поэтому даже то, что есть в этом городе, ты зачастую не видишь. Поэтому я на себя взял, кроме погоды, просветительскую миссию. Я рассказываю немного о местах включения. Возможно, человек слышал что-то о них, но забыл или не знал. А так как у нас в городе очень много улиц, памятников, интересных мест, а мой оператор дрона в прошлом - экскурсовод, мы можем выбирать малоизвестные интереснейшие локации. Бывают отдельные дни, когда я показываю малоизвестный Киев. Главное - эти три - пять минут должны быть такими: если ты слушаешь, но не смотришь, тебе интересно. Если смотришь, но не слушаешь - тебе красиво.

Поздравляем всех метеорологов с памятной датой. И напоминаем: живой прогноз погоды на KYIV.LIVE можно услышать и увидеть каждый будний день с 7:00 до 11:00.