"Інколи накриває туга": Лідія Таран відверто висловилася про життя у Франції

Оселилася Лідія з дочкою Василиною у домі французької родини у невеликому місті Нансі. Ведуча каже, що спочатку взагалі не планувала їхати за кордон, а їхала з Києва до Кам'янця-Подільського.

"Там переночували, оцінили ситуацію. Я подумала: оскільки ми на авто, у нас є бензин і нас запрошують друзі-французи, треба рухатися далі та звільняти місце для тих, кому потрібніше", - розповіла вона.

У будинку, де вони проживають, у Лідії з донькою окремі кімнати, хороші умови.

Таран отримує у Франції фінансову допомогу на свою дитину, а ще могла б отримувати стипендію як студентка, оскільки вступила до місцевого вишу, але студенти у віці 40+ претендувати на неї не може.

"Єдиний мінус - аби дістатись на навчання чи роботу, потрібна електричка. А коли французи виходять на страйки, відстоюючи свої зарплати й право на пенсію – це проблематично, бо зупиняються всі потяги. В нас, в Україні, під час війни так не зупиняються, як тут зупиняють їх люди, котрі вимагають для себе кращих умов роботи", - каже ведуча і зізнається, що ніяк не може до цього звикнути.

Загалом мовних труднощів Лідія з дочкою не мають, і розуміють "майже усе, якщо тільки французи навмисно не намагаються говорити надто складно".

Лідія Таран з дочкою та мамою у Франції (фото: instagram.com/lidiyataran)

"Інколи мене питають, чи комфортно жити у Франції. Комфортно може бути тільки вдома, в гостях завжди щось напружує, бо тебе оточують люди з іншою ментальністю, до того ж є нюанси в побуті. Однак, враховуючи те, що зараз всім українцям дискомфортно, назвала б наше з Василиною життя більш-менш комфортним. Хоча інколи, звичайно, накриває туга", - розповідає Таран.

Окрім навчання в університеті на магістратурі, вона продовжує роботу на "1+1" як спецкор для ТСН, співпрацює з мерією Нансі, розповідає французькою про війну РФ проти України на міських заходах. Також дистанційно займається благодійним проектом "Здійсни мрію", кураторкою якого є.

Нещодавно, якраз на новорічні та різдвяні свята, до Франції приїжджала в гості мама Лідії Марія Гаврилівна. І з цієї нагоди вже всі втрьох вирушили у невелику подорож для екскурсії. Таран показала мамі туристичний Париж Версаль, а ще вона захотіла побувати на цвинтарі Монпарнас, де похований Симон Петлюра.

Лідія Таран із мамою у Франції (фото: instagram.com/lidiyataran)

"Зводили її до бару "Одеса", бо вимагала всього українського. А от до ресторану "Оранта" не дійшли... Загалом, ходили багато, мама все порівнювала: як тут, як у нас вдома", - каже телезірка.

Лідія також розповіла, що й сама приїжджала нещодавно до Києва, але залишитися не наважилася заради безпеки доньки, оскільки залишається можливість повторних російських ударів у їхній житловий комплекс, розташований поруч із заводом.

"Вже кілька разів туди влучали російські ракети. На жаль, без жертв не обійшлося", - зазначає Таран.