"Інколи доводиться кудись їхати". Марічка Падалко розкрила подробиці інтимного життя з чоловіком

Зірка 1+1 Марічка Падалко розповіла, як після початку великої війни змінилися її стосунки з чоловіком-військовослужбовцем Єгором Соболєвим. Також вона поділилася подробицями інтимного життя з коханим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар телеведучої в ефірі каналу СТБ .

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Зі слів знаменитості, війна лише посилила пристрасть між нею та чоловіком.

Однак вона зізнається: у перші дні, коли коханий повертається з фронту у відпустку, їй стає важко.

"Як не дивно, мені важче, коли він приїздить. Особливо в перші дні. Бо ти налаштовуєшся як сильна жінка, що ти все сама можеш. А коли він повертається, треба знову ніби розслабитися трохи, а ти вже не можеш. А що стосується пристрасті, то, мені здається, війна, навпаки, це посилює й загострює", - говорить Марічка.

Щоб побути лише удвох, каже зірка, їм з Соболєвим іноді доводиться кудись їхати з дому.

"Я вам серйозно говорю. Нам іноді доводиться сідати в машину, вибачте, і кудись їхати. Ми живемо в маленькій двокімнатній квартирі в Києві, і це взагалі не варіант, коли діти вдома", - сказала вона.

Марічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Телеведуча також додала, що місцем їхнього усамітнення могла б стати дача, але там чутно всі звуки.

"У нас дерев'яна дача, дерев'яне ліжко, там ти навіть перевертаєшся – уже звук, не кажучи про все інше. Це нереально", - поділилася зірка 1+1.

Нагадаємо, Марічка Падалко та Єгор Соболєв перебувають в офіційному шлюбі вже 13 років, і до моменту весілля у них було двоє спільних дітей.

Попри те, що Соболєв є багатодітним батьком, у 2021 році він пройшов військові збори в одній із бригад ЗСУ, де здобув спеціальність "стрілець".

Контракт із територіальною обороною він підписав за пів року до початку повномасштабної війни.