Інфекція не за горами. Навіщо дітям робити дві дози вакцини від грипу

Осінь зазвичай це початок сезону грипу в Україні. Дуже важливо вакцинуватися від інфекції завчасно.

Чому дітям роблять дві дози вакцини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.

Що треба знати

Є рекомендації щодо вакцинації від грипу для дітей 6 міс -9 років, якщо вони в цей сезон вакцинуються вперше в житті і раніше не щепилися і не хворіли на підтверджений грип. То в цей рік повинні отримати 2 дози вакцини від грипу з інтервалом в 1 місяць(а точніше - 28 днів).

Річ у тому, що всім дітям від 6 місяців до 9 років - потрібні дві дози в перший сезон вакцинації для досягнення адекватної імунної відповіді.

Бо імунітет дітей до певного віку не схожий на імунітет дорослих та має відповідні реакції. Так, діти можуть не давати адекватну імунну відповідь на деякі вакцини, таку, як ми очікуємо у дорослих. Тому організм потрібно "познайомит" з вакциною та підсилити цю відповідь.

Лікар розповіла, що спершу вводиться перша доза вакцини від грипу.

Ця перша доза стимулює імунну систему дитини, але її може бути недостатньо для вироблення рівня антитіл, необхідного для повноцінного захисту від грипу.

Потім вводиться друга доза, яка виступає як підсилювач для першої дози, не пізніше, ніж через 1 місяць(28 днів) після першої дози.

Друга доза - імунна система дитини виробляє достатньо антитіл, щоб вони могли боротися з грипом.

Якщо ваша дитина не отримала другу дозу вакцини від грипу, ймовірно, вона має певний захист від грипу, але цього може бути недостатньо у випадку контакту з вірусом.

У дитини імунітет до вірусу з’являється через 2 тижні після другої дози вакцини від грипу.

Оскільки вироблення захисту потребує часу, найкраще отримати першу дозу, як тільки з’явиться вакцина від сезонного грипу. Зазвичай це відбувається у вересні кожного року.

Це дозволить отримати другу дозу до того, як сезон грипу досягне високих рівнів захворюваності у вашій місцевості.

Дітям, які раніше отримували вакцини від грипу, може не знадобитися 2 дози в поточному сезоні; проте в деяких випадках все ж таки необхідні 2 дози, наприклад, коли до вакцини проти грипу додається новий штам - в цей сезон так і сталося.

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