Инфекция не за горами. Зачем детям делать две дозы вакцины от гриппа

Осень обычно это начало сезона гриппа в Украине. Очень важно вакцинироваться от инфекции заранее.

Почему детям делают две дозы вакцины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.

Что нужно знать

Есть рекомендации по вакцинации от гриппа для детей 6 мес -9 лет, если они в этот сезон вакцинируются впервые в жизни и раньше не привились и не болели подтвержденным гриппом. То в этот год должны получить 2 дозы вакцины от гриппа с интервалом в 1 месяц (а точнее – 28 дней).

Дело в том, что всем детям от 6 месяцев до 9 лет – нужны две дозы в первый сезон вакцинации для достижения адекватного иммунного ответа.

Ибо иммунитет детей до определенного возраста не похож на иммунитет взрослых и имеет ответные реакции. Да, дети могут не давать адекватный иммунный ответ на некоторые вакцины, такой, как мы ожидаем у взрослых. Поэтому организм нужно познакомить с вакциной и усилить этот ответ.

Врач рассказала, что сперва вводится первая доза вакцины от гриппа.

Эта первая доза стимулирует иммунную систему ребенка, но ее может быть недостаточно для выработки уровня антител, необходимого для полноценной защиты от гриппа.

Затем вводится вторая доза, выступающая в качестве усилителя для первой дозы, не позднее чем через 1 месяц (28 дней) после первой дозы.

Вторая доза – иммунная система ребенка производит достаточно антител, чтобы они могли бороться с гриппом.

Если ваш ребенок не получил вторую дозу вакцины от гриппа, вероятно, он имеет определенную защиту от гриппа, но этого может оказаться недостаточно в случае контакта с вирусом.

У ребенка иммунитет к вирусу появляется через 2 нед после второй дозы вакцины от гриппа.

Поскольку выработка защиты требует времени, лучше получить первую дозу, как только появится вакцина от сезонного гриппа. Обычно это происходит в сентябре каждый год.

Это позволит получить вторую дозу до того, как сезон гриппа достигнет высоких уровней заболеваемости в вашей местности.

Детям, ранее получавшим вакцины от гриппа, может не потребоваться 2 дозы в текущем сезоне; однако в некоторых случаях все же необходимы две дозы, например, когда к вакцине против гриппа добавляется новый штамм - в этот сезон так и произошло.

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