Імунолог розповів, кому в Україні дістанеться вакцина Pfizer: "блату" не буде

Вакциною Pfizer&BioNTech від коронавірусу в Україні будуть прищеплювати постояльців і персонал будинків інтернатного типу.

Про це повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон" імунолог, член національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Експерт повідомив, що вакцини, які надходять за програмою COVAX, продаватися не будуть.

"Хочеться, щоб вакцинальна кампанія у нас проходила так само швидко, але Україна – не Ізраїль і США. У них інші стартові позиції і набагато вище прихильність вакцинації серед медпрацівників. А це кращий приклад: якщо особистий лікар прищепився, то і пацієнти швидше погодяться", – зазначив він.

Імунолог зазначив, що в Україні зараз панує недовіра до вакцин, а це дуже погано.

"Можливо, якби першою привезли вакцину Pfizer&BioNTech, а не AstraZeneca, то довіри було б більше. Проте в цілому ми б побачили стільки ж відмов. Це наша біда, ми з цим живемо. Тому завдання – забезпечити вакцинами тих, хто хоче щепитися. Очікувалося, що на першому етапі погодяться близько 30% представників цільових груп. Ми планували охопити 370 тис. осіб, а прищепили 120 тис. – це і є ті 30%", – пояснив Лапій.

Експерт повідомив, що вакцини від Pfizer&BioNTech, постачання якої очікуються у квітні, будуть використовувати для імунізації людей, які проживають у будинках-інтернатах.

"Диво, що цей виробник взагалі зайшов в механізм COVAX і Україна потрапила в першу хвилю поставок. Він тільки в середині січня вирішив надати 40 млн доз вакцин на 2021 рік. Україна подала заявку на 117 тис. доз на 58 тис. осіб – це когорта медпрацівників, які працюють у COVID-госпіталях. З точки зору організації процесу зручно одним продуктом вакцинувати одну цільову групу, щоб уникнути технічних помилок", – розповів він.