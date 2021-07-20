Иммунолог дал пугающий прогноз о новом штамме "Дельта": он не будет таким безобидным, как в ЕС

Новый штамм "Дельта" принесут с собой украинцы, отдыхающие заграницей. Осенью количество заболеваний COVID-19 увеличится и нас ждет новая волна.

Об этом сообщил иммунолог Андрей Волянский на своей Facebook-странице.

Новый штамм совсем не безобидный

По словам врача, сейчас в странах Европы новый штамм "Дельта" является доминирующим.

"В ЕС в течение июня-июля "Дельта" становится доминирующим. При этом количество летальных исходов постоянно снижается, невзирая на большое количество новых инфицированных, большинство из которых приходится на детей и молодых людей (невакцинированные). Охват вакцинацией 50+ приблизился к 75%. Эти данные абсолютно соответствуют информации из Великобритании, где "Дельта" доминирует с конца мая", - рассказал медик.

Он сообщил, что ситуация в Украине осенью из-за нового штамма будет не такой безобидной, как в ЕС.

"Я не склонен к паникерству и всегда опираюсь на анализ фактов, а не предположения ВОЗ, Минздрава и СМИ. К сожалению, все мои мрачные прогнозы в той или иной степени сбывались (когда Степанов гордо рапортовал в Раде 5 марта о спокойном прохождении пандемии, я предупреждал о начале мощной волны и 50 тысячах смертей к лету). Нельзя недооценивать "Дельта"!!! Приход этого варианта в нашу страну не будет таким безобидным, как в ЕС", - считает Волянский.

Почему Украина в зоне риска

Иммунолог отмечает, что в Украине переболело менее 50% населения, а пожилые люди в большинстве не привиты.

"Поток летних туристов неминуемо принесет "Дельту" во все регионы Украины. Нужно контролировать приезжающих и спешно вакцинировать группы риска, а не всех подряд!!" - резюмировал медик.