Илья Кива грубо оскорбил украинцев: тупое стадо

Илья Кива (фото: РБК-Украина)

Илья Кива в очередной раз оскандалился

Илья Кива грубо оскорбил украинцев за то, что чтят память жертв Холокоста. Скандальный народный депутат из фракции "Оппозиционный блок - за жизнь" также назвал Степана Бандеру и Романа Шухевича "пособниками и союзниками нацистов".

Одиозный нардеп, в отношении которого недавно глава ГПУ открыл уголовное производство по факту драки с ветераном АТО в ресторане в Киеве, возмущается, что в Украине в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января люди скорбят по погибшим от рук гитлеровцев евреям и представителям других национальностей в годы Второй мировой войны.

По мнению Кивы - невозможно одновременно уважать украинских патриотов и деятелей ОУН УПА, и скорбить по жертвам Холокоста (который политик написал в кавычках)

"Страшно подумать, сколько идиотов, "скорбящих" и выставляющих свечи в день "Холокоста" и тут же на своих станицах восхваляющих и преклоняющихся перед пособниками и союзниками нацистов Шухевичем и Бандерой... С**а, вы определитесь и займите хоть какую-то позицию, невозможно же одновременно жрать и ртом и ж**ой... Просто тупое стадо", - написал Кива.

Илья Кива оскорбил украинцев (Фото: скрин поста facebook.com/kivailya)

Кроме того, отвечая на комментарий одного из подписчиков с укором - мол, раньше воевал в зоне АТО против оккупантов, а теперь вторишь их пропагандистским постулатам, нардеп заверил, что выполнял долг перед украинским народом "...но точно не в угоду фонду Соросу или почитателям фашизма..."

Пользователи сети с сарказмом отреагировали на скандальную публикацию и напомнили нардепу некоторые исторические факты.

Я например осуждаю пособника нацистов Джугашвили... Докажите что я не прав...

Нюрбергский трибунал не признал Бандеру и Шухевича пособниками фашизма, только Советы ставили их в один ряд с Гитлером. Учите историю.

Фото: скрин комментарев facebook.com/kivailya