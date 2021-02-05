Илья Кива грубо обматерил журналиста в Раде: это треш (видео)

Илья Кива влип в новый скандал из-за грубого общения с журналистом и потока нецензурных слов в кулуарах Верховной Рады. Народный депутат от "Оппозиционного блока - За жизнь" обматерил представителя СМИ после вопроса об отмывании денег через конвертационные центры.

Видео "разговора" между политиком и журналистом проекта Bihus.info Даниилом Мокриком опубликовано на Facebook-странице PavlovskyNews.

Депутат нецензурно оскорблял не только собеседника, но и руководителя проекта Дениса Бигуса, которого назвал "пид**асом и гомосексуалистом".

"Вы занимаетесь дешевым пиз**жем и провокациями", - ругался Кива.

Когда же корреспондент напомнил нардепу, что он получает зарплату с налогов граждан, в том числе и его собственных, Кива заявил, что Бигус должен заплатить налоги "на все украденные им деньги".

Мокрик указал на беспочвенность таких обвинений и отметил, что все необходимые и заверенные финансовые документы о налогах у проекта есть. В ответ на это Кива просто-напросто посоветовал "Засунуть эти справки в ж*пу своему пид**асу-руководителю".

Соответствующее видео можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствует нецензурная брань!)

После инцидента Мокрик написал в своем Facebook, что поведение Кивы позорит не просто фракцию ОПЗЖ, в которой он состоит, но и всю Верховную Раду и украинское государство.

"Такое быдляцкое общение нардепа и с журналистом, и просто с налогоплательщиком, за деньги которого Кива поддерживает свою жизнедеятельность - это трэш", - возмущается журналист.

"То, что ОПЗЖ провело в Раду и держит у себя такое - это лицо ОПЗЖ. Главное лицо. То, что о быдляцтве Кивы молчит ВР и Комитеты по свободе слова и депутатской этики - это лицо парламента. То, что законы в Украине принимает и доступ к парламентской трибуне имеет человек с явными нарушениями - это катастрофа. И насмешка над налогоплательщиками", - пишет Мокрик.

Илья Кива обматерил журналиста Даниила Мокрика в Верховной Раде (фото: facebook.com/danylo.mokryk)

Ранее сообщалось, что Илья Кива грубо оскорбил журналистку из-за Жириновского после того, как украинского нардепа засекли за перепиской с депутатом госдумы РФ.

Напомним, недавно Илья Кива опозорился из-за Сороса в прямом эфире и нарвался на резкую критику со стороны ведущего, который упрекнул политика в "незнании предмета".