Илон Маск вызвал Путина на бой: ставка - Украина

"Я бросаю вызов Владимиру Путину к бою один на один. Ставка - Украина", - написал владелец "SpaceX".

Когда ответ так и не был получен, спустя час Маск переспросил на русском языке: "Вы согласны на этот бой?" И тегнул непосредственно официальную страницу президента РФ.

От Путина ответ он не получил, но припевала президента РФ Дмитрий Рогозин не удержался и процитировал Маску... Пушкина.

"Ты бесенок, еще молоденок, со мною тягаться слабенок..." - написал депутат.