Илон Маск вызвал Путина на бой: ставка - Украина

Миллиардер Илон Маск вызвал на бой, заявив ставку - Украина.
Об этом он написал в Twitter.
"Я бросаю вызов Владимиру Путину к бою один на один. Ставка - Украина", - написал владелец "SpaceX".
Когда ответ так и не был получен, спустя час Маск переспросил на русском языке: "Вы согласны на этот бой?" И тегнул непосредственно официальную страницу президента РФ.
От Путина ответ он не получил, но припевала президента РФ Дмитрий Рогозин не удержался и процитировал Маску... Пушкина.
"Ты бесенок, еще молоденок, со мною тягаться слабенок..." - написал депутат.
Ранее мы писали, что активист захватил виллу дочери Путина на французском курорте и приглашает туда беженцев из Украины.
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