Ілон Маск привідкрив завісу платного Twitter. Які будуть тарифи та скільки вони коштують

Нещодавно Ілон Маск заявив, що Х (Twitter) стане платним . Обіцянка втілилася в життя. Наразі платформа вже тестує платне користування. Крім того, власник соціальної мережі Ілон Маск розповів, які будуть варіанти підписок і скільки вони коштуватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Ілона Маска.

Ілон Маск написав, що незабаром у колишньому Twitter з'являться два варіанти преміумпідписки.

Одна з них буде дешевшою, і тому не передбачатиме зменшення кількості реклами. Інша коштуватиме дорожче та повністю прибере рекламний контент на платформі.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023

Сьогодні мінімальна вартість підписки становить вісім доларів, тому можна припустити, що новий вид преміуму буде меншим за цю суму. А найдорожчий варіант коштує 115 доларів, отже, плата за повну відсутність реклами може зрости.

X (Twitter) уже тестує платну версію

Її розробили, щоб знизити кількість спаму, маніпуляцій та активності ботів, зокрема. Наразі платну версію тестують для нових облікових записів у мережі в Новій Зеландії та на Філіппінах. Тестова вартість підписки становить один долар на рік.

На сайті технічної підтримки соціальної мережі також можна знайти вартості для різних країн світу.

Річна плата варіюється від восьми до 115 доларів США залежно від країни та місцевої валюти. Крім того, вартість залежить і від того, на якому пристрої ви використовуєте новоспечений Х.

Розгляньмо вартість у кількох країнах:

Велика Британія: місячна підписка на телефоні - 427 гривень; річна - 5 116 гривень

Франція: місячна - 424 гривні; річна - 4 435 гривень

Польща: місячна - 425 гривень; річна - 4 468 гривень

Австралія: місячна - 443 гривні; річна - 4 541 гривня

Канада: місячна - 401 гривня; річна - 4 145 гривень

Для України розцінки в гривнях такі:

версія для Android та iOs на місяць - 406 гривень

версія для Android та iOs на рік - 4 245 гривень

вебверсія на місяць - 292 гривні

вебверсія на рік - 3 062 гривні

Відомо, що для нових користувачів із підпискою Х залишиться соціальною мережею з усіма функціями.

А для нових користувачів без підписки він стане лише в режимі "читання" - без можливості публікувати контент, лайкати публікації, відповідати, повторно публікувати та цитувати публікації інших акаунтів, робити закладки.