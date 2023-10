Ілон Маск привідкрив завісу платного Twitter. Які будуть тарифи та скільки вони коштують

Ілон Маск написав, що незабаром у колишньому Twitter з'являться два варіанти преміумпідписки.

Одна з них буде дешевшою, і тому не передбачатиме зменшення кількості реклами. Інша коштуватиме дорожче та повністю прибере рекламний контент на платформі.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.