Илон Маск приоткрыл занавес платного Twitter. Какие будут тарифы и сколько они стоят
Недавно Илон Маск заявил, что Х (Twitter) станет платным. Обещание воплотилось в жизнь. Сейчас платформа уже тестирует платное пользование. Кроме того, владелец социальной сети Илон Маск рассказал, какие будут варианты подписок и сколько они будут стоить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Илона Маска.
Илон Маск написал, что в скором времени в бывшем Twitter появятся два варианта премиумподписки.
Одна из них будет дешевле, и потому не будет предусматривать уменьшение количества рекламы. Другая будет стоить дороже и полностью уберет рекламный контент на платформе.
Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023
One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.
Сегодня минимальная стоимость подписки составляет восемь долларов, поэтому можно предположить, что новый вид премиума будет меньше этой суммы. А самый дорогой вариант стоит 115 долларов, а значит, плата за полное отсутствие рекламы может возрасти.
X (Twitter) уже тестирует платную версию
Ее разработали, чтобы снизить количество спама, манипуляций и активности ботов, в частности. Платная версия тестируется для новых учетных записей в сети Новой Зеландии и на Филиппинах. Тестовая стоимость подписки составляет один доллар в год.
На сайте технической поддержки социальной сети можно найти цены для разных стран мира.
Годовая плата варьируется от восьми до 115 долларов США в зависимости от страны и местной валюты. Кроме того, стоимость зависит и от того, на каком устройстве вы используете новый Х.
Рассмотрим стоимость в нескольких странах:
- Великобритания: месячная подписка на телефоне - 427 гривен; годовая - 5 116 гривен
- Франция: месячная - 424 гривны; годовая - 4 435 гривен
- Польша: месячная - 425 гривен; годовая - 4 468 гривен
- Австралия: месячная - 443 гривны; годовая - 4 541 гривна
- Канада: месячная - 401 гривна; годовая - 4 145 гривен
Для Украины расценки в гривнах такие:
- версия для Android и iOs в месяц - 406 гривен
- версия для Android и iOs в год - 4 245 гривен
- вебверсия в месяц - 292 гривны
- вебверсия в год - 3 062 гривны
Известно, что для новых пользователей с подпиской Х остается социальной сетью со всеми функциями.
А для новых пользователей без подписки он станет только в режиме "чтения" - без возможности публиковать контент, лайкать публикации, отвечать, повторно публиковать и цитировать публикации других аккаунтов, делать закладки.
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