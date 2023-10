Илон Маск приоткрыл занавес платного Twitter. Какие будут тарифы и сколько они стоят

Илон Маск написал, что в скором времени в бывшем Twitter появятся два варианта премиумподписки.

Одна из них будет дешевле, и потому не будет предусматривать уменьшение количества рекламы. Другая будет стоить дороже и полностью уберет рекламный контент на платформе.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.