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Илон Маск приоткрыл занавес платного Twitter. Какие будут тарифы и сколько они стоят

Украина, Пятница 20 октября 2023 15:00
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Илон Маск приоткрыл занавес платного Twitter. Какие будут тарифы и сколько они стоят Twitter стал платным для новых пользователей (фото: GettyImages)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно Илон Маск заявил, что Х (Twitter) станет платным. Обещание воплотилось в жизнь. Сейчас платформа уже тестирует платное пользование. Кроме того, владелец социальной сети Илон Маск рассказал, какие будут варианты подписок и сколько они будут стоить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Илона Маска.

Илон Маск написал, что в скором времени в бывшем Twitter появятся два варианта премиумподписки.

Одна из них будет дешевле, и потому не будет предусматривать уменьшение количества рекламы. Другая будет стоить дороже и полностью уберет рекламный контент на платформе.

Сегодня минимальная стоимость подписки составляет восемь долларов, поэтому можно предположить, что новый вид премиума будет меньше этой суммы. А самый дорогой вариант стоит 115 долларов, а значит, плата за полное отсутствие рекламы может возрасти.

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Ее разработали, чтобы снизить количество спама, манипуляций и активности ботов, в частности. Платная версия тестируется для новых учетных записей в сети Новой Зеландии и на Филиппинах. Тестовая стоимость подписки составляет один доллар в год.

На сайте технической поддержки социальной сети можно найти цены для разных стран мира.

Годовая плата варьируется от восьми до 115 долларов США в зависимости от страны и местной валюты. Кроме того, стоимость зависит и от того, на каком устройстве вы используете новый Х.

Рассмотрим стоимость в нескольких странах:

  • Великобритания: месячная подписка на телефоне - 427 гривен; годовая - 5 116 гривен
  • Франция: месячная - 424 гривны; годовая - 4 435 гривен
  • Польша: месячная - 425 гривен; годовая - 4 468 гривен
  • Австралия: месячная - 443 гривны; годовая - 4 541 гривна
  • Канада: месячная - 401 гривна; годовая - 4 145 гривен

Для Украины расценки в гривнах такие:

  • версия для Android и iOs в месяц - 406 гривен
  • версия для Android и iOs в год - 4 245 гривен
  • вебверсия в месяц - 292 гривны
  • вебверсия в год - 3 062 гривны

Илон Маск приоткрыл занавес платного Twitter. Какие будут тарифы и сколько они стоят

Известно, что для новых пользователей с подпиской Х остается социальной сетью со всеми функциями.

А для новых пользователей без подписки он станет только в режиме "чтения" - без возможности публиковать контент, лайкать публикации, отвечать, повторно публиковать и цитировать публикации других аккаунтов, делать закладки.

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