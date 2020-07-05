Илон Маск поддержал: рэпер Канье Уэст идет в президенты

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о том, что намерен участвовать в президентской гонке в США на предстоящих выборах в 2020 году. Такое заявление он сделал в своем аккаунте в Twitter. А бизнесмен Илон Маск выразил ему свою поддержку.

Рэпер написал, что планирует баллотироваться на пост президента США в достаточно серьезной манере.

"Теперь мы должны реализовать данное Америке обещание, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – написал Канье в день независимости США.

Насколько серьезно настроен Канье непонятно, но он и ранее выражал желание участвовать в президентской гонке. Впервые об этом он заговорил еще в 2015 году. После этого он говорил о любви к действующему президенту Дональду Трампу и встречался с ним в Белом доме.

Намерения рэпера решил поддержать американский бизнесмен Илон Маск.

"Я тебя полностью поддерживаю!" – ответил ему Илон Маск.

Напомним, что ранее Байден отказался проводить предвыборные митинги.

Также мы писали, что группа The Rolling Stones запретила Трампу использовать их песни на митингах.