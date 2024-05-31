Ікона кіно, "Екстаз" та винаходи. Як актриса з українським корінням стала "матір'ю Wi-Fi"

Австрія та коріння з України

Геді Ламар народилася в 1914 році в Австрії. Її батько був банкіром, з єврейської сім'ї зі Львова, мати - родом з Будапешту. Геді була єдиною дитиною в сім'ї. Батько - допитлива та розумна людина, усе дитинство відкривав донці надзвичайний світ технологій.

Він влаштовував тривалі прогулянки та пояснював дитині внутрішню роботу різних машин, наприклад, друкарського верстату. Дух винахідництва у Геді проявився у ранньому дитинстві - у віці 5 років вона самостійно розібрала та заново склала музичну скриньку, бо її цікавило, як вона працює.

Водночас мати займалася іншим розвитком дівчинки - водила її на уроки балету та фортепіано, знайомила з мистецтвом. В 12 років вона виграла конкурс краси у Відні.

Згодом Геді віддали у театральну школу і вона дуже рано почала зніматися у кіно. У 16 років вона підробила дозвіл матері та поїхала до Саші-фільм, де влаштувалася працювати на майданчик сценаристкою. Краса 16-річної дівчини так вразила режисера Макса Райнхарда, що він забрав її з собою у Берлін.

Геді Ламар (фото: wikimedia.org)

Перший фільм і шалена слава

У 1932 році на екрани вийшов суперечливий фільм "Екстаз". Найбільшу критику та скандали фільм отримав за те, що показав обличчя акторки в розпалі оргазму.

Коли Геді подавала заявку на роль у цьому фільмі, в неї було дуже мало досвіду і вона не дуже розуміла, як буде відбуватися знімальний процес. Коли їй запропонували контракт, вона просто підписала його, не читаючи.

Сюрприз чекав дівчину на знімальному майданчику. Режисер наказав Геді роздягтися прямо на вулиці. Вона почала протестувати та погрожувати піти. Однак їй пояснили, що у разі відмови їй доведеться заплатити за всі невідзняті сцени. І щоб заспокоїти Геді, режисер запропонував використати лише віддалені кадри та не показувати інтимних подробиць. Акторка погодилася.

Згодом, на попередньому перегляді у Празі вона побачила численні оголені кадри й зрозуміла, що режисер її обдурив. Їй прийшлося дистанціюватися від фільму, який приніс їй шалений успіх. Вона навіть змінила власне ім'я на псевдонім - на честь зірки німого кіно Барбари Ла Марр.

Геді Ламар (фото: wikimedia.org)

Перший шлюб та втеча

Після виходу фільму "Екстаз" австрійський торговець боєприпасами Фріц Мандл став палким шанувальником Геді, а після театральної вистави "Сіссі" він став одержимим знайомством з нею. На той час Мандл був третьою людиною за багатством в Австрії. Геді була вражена його палкою прихильністю та залицяннями та відповіла взаємністю. Частково - через велике багатство.

Весілля відбулося в 1933 році. Однак щастя довго не тривало і Геді зрозуміла, що шлях до акторства для неї тепер закритий. Мандл - був абсолютним монархом у сім'ї, а дружина стала його найціннішим предметом. Він сприймав її як річ, як ляльку, як витвір мистецтва, який треба охороняти. Він контролював усе її життя і по суті, власного життя в неї більше не було.

Чоловік примушував Геді усміхатися його друзям, пов'язаних з нацисткою партією. За чотири роки вона не витримала - підсипала снодійного покоївці, перевдягнулася у покоївку та на пароплаві "Нормандія" вирушила з Лондону до Нью-Йорку.

Геді Ламар (фото: wikimedia.org)

Кіно та винаходи

У Нью-Йорку Геді чекав успішний контракт з Metro-Goldwyn-Mayer на 30 мільйонів доларів. Там вона знялася у таких фільмах: "Алжир", "Леді в тропіках", "Тортилья-Флет", "Небезпечний експеримент". Вона зіграла у понад 30 фільмах та отримала титул "найкрасивішою жінки світу".

Останній фільм вийшов на екран у 1958 році. 1966 року 52-річна акторка хотіла знову повернутися до кіно, але проти неї розгорнули цілу кампанію цькування. Через принциповий характер та негативні висловлювання про Голлівуд вона мала чимало ворогів.

За свій внесок у кінематограф Ламар удостоєна зірки на голлівудській Алеї Слави.

А ще вона активно почала займатися наукою. До власних знать вона додала те, що отримала під час першого шлюбу - знання про озброєння воєнного часу.

Геді Ламар можна назвати генієм, бо в її винахідницькому розумі майже цілодобово крутилися різні ідеї. Вона казала, що поліпшувати речі для неї так само природно, як і дихати.

Офіційної освіти чи підготовки вона не мала, була самоучкою. Однак це не заважало їй творити. У вільний від кіно час вона працювала над різними винаходами - поліпшення світлофора, таблетка, яка розчиняється у воді для створення газованого напою. Як вважала Геді, таблетка вийшла не дуже і на смак нагадала Алка-Зельцер. А ще спроєктувала та розбудувала гірськолижний курорт.

Під час стосунків з авіаційним магнатом Говардом Х'юзом, Ламар вразила коханого своєю винахідливістю. Він взяв Геді з собою на фабрику літаків і показав процес їх виготовлення. А трохи згодом винахідниця намалювала новий дизайн крил для літаків, поєднавши плавники найшвидшої риби та крила найшвидшого літака.

Варто зазначити, що на знімальному майданчику у трейлері акторки стояв стіл для винаходів, до якого вона поверталася між дублями.

Однак її справжнім внеском був винахід у галузі бездротового зв’язку. Разом із Джорджем Антейлом вона розробила систему стрибкової зміни частоти, яка стала основою технологій Wi-Fi, Bluetooth та GPS. Цей винахід був важливим для військових, зокрема, він допомагав керувати торпедами.

Під час другої світової війни Геді дізналася, що торпеди, які керувалися радіосигналами, можна легко збити з курсу. Вона захотіла створити радіосигнал, якій неможливо відстежити або заглушити. Вона попросила свого друга, піаніста Джорджа Антейла їй допомогти.

На той момент технологію, створену Ламар, не визнали важливою і прибуток вона за свій винахід не отримала. Лише через декілька десятиліть її почали використовувати. А тоді жінці порадили використовувати свою красу, щоб продати військові облігації, а не мозок.

Геді Ламар (фото: wikimedia.org)

Визнання

ЗМІ розповідали про її шлюби, любовні пригоди, красу, та про що завгодно, але не про її винаходи. Хоча один з них був оприлюднений у 1941 році. Національна рада винахідників розкрила цю інформацію пресі, змусивши LA Times назвати Ламар "екранною сиреною та винахідницею, чий винахід тримається в таємниці, адже уряд вважає його значимим для національної програми оборони".

У 1944-му журнал Motion Picture посилався на розвідку Ламар. Вона розповіла, що її відкриттям був новий головний убір. Коли Ламар постаріла, вона почала жартувати, що навіть автор текстів її мемуарів перетворив їх на щось таке "вигадане та неправдиве".

У 1997 Геді стала першою жінкою, яка отримала нагороду, відому як "Оскар винахідництва", BULBIE Gnass Spirit of Award.

А у 2014 році Геді Ламар додали у Зали слави національних винахідників США за розроблення технології стрибкоподібного перемикання частоти. Саме тому її називають матір'ю Wi-Fi та інших засобів бездротового зв'язку, як GPS та Bluetooth.

За своє життя Геді Ламар була одружена шість разів та народила трьох дітей. Померла акторка та винахідниця 19 січня 2000 року в місті Орландо у Флориді у віці 85 років. Прах акторки був згідно з заповітом розвіяний на її батьківщині в Австрії, у Віденському лісі.