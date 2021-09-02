Иисус Христос - первый коммунист на планете: в России придумали новый миф (видео)
В России отличились новым абсурдным заявлением. Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что Иисус Христос был первым коммунистом на планете.
Такое заявление из уст российского политика прозвучало в интервью для "Радио КП".
"Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и Моральный кодекс строительства коммунизма – один в один. Вы просто ахнете. Надо изучать Библию, тогда вы будете много понимать", - заявил Зюганов.
Как отметил председатель КПРФ, главный лозунг коммунизма о том, "кто не работает, тот не ест", содержится в послании апостола Павла фессалоникийцам.
Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом
Стоит отметить, что это не впервые российский политик Геннадий Зюганов делает такие заявления по поводу Иисуса Христа. Ранее его уже подняли на смех по поводу его слов.
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