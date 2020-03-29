"Ихтамнеты" вывозят свои семьи из ОРДЛО, потому что "коронавируса нет"

Военные РФ на Донбассе (Фото из открытых источников)

На Донбассе военные РФ из-за коронавируса вывозят свои семьи

Коронавирус в Украине на оккупированных территориях на Донбассе не могут диагностировать из-за отсутствия тестов для определения COVID-19, однако в больницы ОРДЛО, по данным правозащитников, обращаются сотни пациентов с подозрением на пневмонию.

Дело в том, что новый коронавирус вызывает атипичную пневмонию, поэтому COVID-19 без специальных тестов определить невозможно.

28 марта "ЛНРовцы" заявили, что выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией. При этом боевики добавили, что для подтверждения диагноза потребуется еще несколько суток.

В ночь на 28 марта жители оккупированного "ДНРовцами" Донецка видели, как из города в сторону неконтролируемого участка границы Украины с РФ двигалась колонна из 2 автобусов и около 15 легковушек в сопровождении местных "ГАИшников" со включенными мигалками, но без сирен. Об этом передают "Факты" со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания уверен, это были не местные начальники - те давно уже вывезли своих родных, а российские военные, которые повезли свои семьи домой: "подальше из нашего края, где "коронавируса нет".

Также в материале отмечается, что "ДНРовцы" не разрешают уезжать жителям из "республики", а имеющих российские паспорта через границу РФ с 25 марта стали пропускать только на 12 часов, и если человек пробыл на территории России больше, то он по возвращении в Донецк должен подписывать согласие на самоизоляцию на 14 дней.

"На прошлой неделе знакомый пошел увольняться из "НМ ДНР". Ему отказали. Не смотря на то, что у него четыре года боевой службы, и он принес командиру официальное приглашение на работу в Россию. И у него конечно же уже есть российский паспорт. Но его непосредственный командир сказал, что разорвать контракт сейчас невозможно. Во-первых, война еще не закончилась. Во-вторых, "армия" нашей "республики", находящейся из-за коронавируса в режиме "повышенной готовности", вскоре будет испытывать недостаток в кадрах. То есть, командир еще неделю назад знал, что российское командование начнет отзывать своих военных из-за угрозы распространения коронавируса в ОРДО", - говорится в материале.

Как сообщалось ранее, с 28 марта введено ограничение на въезд в зону проведения ООС в Луганской и Донецкой областях со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, что коснется некоторых категорий граждан.