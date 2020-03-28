В штабе ООС обьяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области

Ограничения действуют с 28 марта
С 28 марта введено ограничение на въезд в Луганскую и Донецкую области в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, что коснется некоторых категорий граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.
Данные меры предусматривают, что пересечение линии проведения операции ОС со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для людей, не имеющих регистрации на территории Донецкой и Луганской областей.
Также ограничено перемещение людей, которые зарегистрированы и проживают в Луганской и Донецкой областях, на территории Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Жителям Донецкой и Луганской областей также рекомендуется без веских причин не покидать районы постоянного проживания.
Пересечение границы областей разрешено:
Исключения будут предприниматься лишь в случае возникновения у граждан причин гуманитарного характера или при критических жизненных обстоятельствах при наличии соответствующих документов.
Напомним, 28 марта, российские оккупационные войска на Донбассе совершили обстрелы позиций украинских позиций с применением вооружения, которое согласно Минских договоренностей должно быть отведено на расстояние более 15 км от линии разграничения.