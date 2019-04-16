Игра престолов: сериал поставил уникальный рекорд

Драма "Игра престолов" может похвастаться новым достижением
1 серия сериала "Игра престолов" всего лишь за сутки поставила уникальный рекорд - долгожданный эпизод финального сезона просмотрели более 17,4 млн зрителей. И это только на телеканале HBO, без учета зрителей, которые смотрели сериал онлайн.
Кадр из 1 серии 8 сезона "Игры престолов"
В HBO уже заявили, что такое количество зрителей является абсолютным рекордом для фентезийных сериалов со средневековой тематикой.
Ко всему прочему, премьера финального сезона "Игры престолов" стала самым упоминаемым событием в социальных сетях за всю историю сериала - только в воскресенье, 14 апреля, количество твитов с упоминанием открывающей серии достигло 5 млн.
Кадр из 1 серии 8 сезона "Игры престолов"
Отметим, что предыдущий рекорд по просмотрам принадлежал также "Игре престолов". 27 августа 2017 года финальный эпизод седьмого сезона сериала собрал у экранов 16,9 млн человек (первую серию 7 сезона американского телесериала в день премьеры смотрели всего 16,1 млн фанатов фентезийной драмы).
Трейлер 2 серии 8 сезона "Игры престолов"
Тем временем фанатов сериала предупреждают об опасности просмотра онлайн "Игры престолов". Юзеров просят быть осторожными и не переходить по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр. Это связано с тем, что именно ссылки на самый популярный сериал в мире чаще всего подвержены вирусному заражению.
Кстати, немецкие ученые, среди которых, судя по всему, много поклонников "Игры престолов", также не смогли обделить вниманием сериал. Специалисты Технического университета Мюнхена с помощью нейросети рассчитали шансы на выживание персонажей, задействованных в восьмом сезоне.
Скриншот (got.show)
Эксперты проанализировали каждого героя с точки зрения пола, возраста, места рождения, вовлеченности в отношения с другими персонажами, их популярности у зрителей и других факторов (например, собрали информацию с фанатских ресурсов, чтобы оценить важность персонажей в истории).
Дейенерис Таргариен (gameofthrones.fandom.com)
Тирион Ланнистер (gameofthrones.fandom.com)
Тирион Ланнистер и Варис (gameofthrones.fandom.com)
Бронн (wikipedia.org)
Григор "Гора" Клиган (7kingdoms.ru)
Санса Старк (gameofthrones.fandom.com)
Напомним, ранее звезда "Игры престолов" снялась в атмосферной фотосессии и рассказала о предстоящей свадьбе.