Ігор Шевадзуцький: Мені надіслали контракт за 5 днів до бою з Джалаловим

Український боксер Ігор Шевадзуцький у суботу, 5 квітня, проведе боксерський поєдинок у Казахстані. Він буде боксувати проти дворазового олімпійського чемпіона Баходіра Джалалова.

Про свої очікування від поєдинку проти Джалалова Шевадзуцький розповів у інтервʼю РБК-Україна .

– Коли ти дізнався про те, що будеш боксувати проти Баходіра Джалалова?

– Ну попередній дзвінок був тиждень назад. Тоді мені просто зателефонували і запитали: так або ні? Я кажу, окей, я готовий боксувати. Після цього була тиша. Вже у понеділок о 10 вечора мені надіслали контракт. У вівторок я його відправив. А квитки до Казахстану мені прийшли лише у четвер.

– Наскільки я розумію, ти знову не встиг підготуватися до бою?

– Я взагалі не готувався. В мене не було ніякого розуміння з приводу цього поєдинку. Взагалі, не було ніякої інформації, та й чесно кажучи, за два тижні я б не зміг провести належну підготовку.

– Чи взагалі ти підтримував свою форму? Хоча б якийсь тренувальний процес був?

– Ну, я тренувався звичайно, форму підтримував. Але, на жаль, у мене немає бойових кондицій, я не зміг ні підсушитися, ні набрати належну форму. Але, вже як є.

– Як ти можеш оцінити свого суперника?

– Ну це дворазовий олімпійський чемпіон. Як його може оцінювати? Він дуже майстерний, чіткий, гарно навчений, великий, ліва робоча рука. З ним буде важко, враховуючи його фізичні дані.

– Наскільки розумію, ти взагалі не вивчав Джалалова?

– Ні, у мене просто не було часу на це.

– Що думаєш про те, що бій буде відбуватися у Казахстані, де Баходір матиме серйозну підтримку?

– Я так скажу: в нашу реальність наші люди топлять боксерів з України. Кажуть, що ми погані, що не вміємо боксувати. І буває так, що приїжджаєш в чужу країну і там тебе краще підтримують, ніж на рідній землі. Зрозуміло, що близькі люди завжди з тобою, але всі інші ні.

Фото: Ігор Шевадзуцький (instagram.com/igor_shevadzutskiy)

– В тебе дуже дивна ситуація з промоутером. Знову ти отримуєш суперника за декілька днів до бою. Чому так?

– Тому що мій промоутер, на жаль, нічого не хоче робити. Я з ним неодноразово вів розмови, у нас прописані конкретні умови у контракті, які він не виконує. Я б хотів розірвати з ним угоду, але у такому випадку, я ще й повинен буду заплатити певну суму. У підсумку, в мене немає ні промоутера, ні спонсора, ні боїв. Він працює лише тоді, коли надходять якісь пропозиції.

– Наскільки розумію, про поєдинок проти Джалалова тобі повідомив не твій промоутер?

– Ні, це мені запропонували інші люди з іншої компанії. Я до них повинен був їхати на спаринги і так вийшло, що під час розмови мене запитали, чи я б провів бій проти Джалалова. Я сказав, що без проблем, але ж повинна бути якась конкретика, а після цього ніяких обговорень не було. Були афіші, на BoxRec виставили, а контракт прислали за 5 днів до бою.

– Яка твоя задача на бій проти Баходіра?

– Вийти в ринг, постаратися виграти, зробити все можливо для того, щоб перемогти. Це бокс. Для мене, в моєму розумінні краще приймати такі бої і ділити ринг з найкращими боксерами сучасності, незважаючи на те, що умови не дуже рівні, адже в мене не було ні спарингів, ні підготовки. Я не хочу боксувати з якимись незрозумілими боксерами та радіти перемогам.

– Чи готовий ти фізично витримати 10 раундів?

– Дивись, я з Пулєвим витримав 13 раундів без підготовки. Думаю, тут теж вийде, хоча рівень боксерів різний.

Хто такий Ігор Шевадзуцький

Ігор Шевадзуцький - український професійний боксер, який виступає в суперважкій ваговій категорії. Народився 23 березня 1990 року в Кривому Розі. Майстер спорту України міжнародного класу, член збірної України з боксу у 2013-2018 роках. Дворазовий чемпіон України (2016, 2017), срібний (2018) та бронзовий (2015) призер чемпіонатів України.

Професійну кар'єру розпочав у червні 2019 року, дебютувавши технічним нокаутом у першому раунді проти Вікуса Людеке. До березня 2024 року провів 14 боїв, здобувши 12 перемог (10 нокаутом) та зазнавши 2 поразки.

У квітні 2023 року зустрівся з конголезьким боксером Мартіном Баколе, зазнавши поразки технічним нокаутом у третьому раунді. У лютому 2023 року переміг косовського боксера Едоніса Беришу, а в березні 2024 року поступився болгарину Кубрату Пулеву одноголосним рішенням суддів.