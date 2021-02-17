Иерусалим неожиданно занесло снегом: видео и фото

В Иерусалиме внезапно начался обильный снегопад, чего не происходило уже несколько лет подряд. Такие осадки привели к остановке движения трамваев и автобусов в столице Израиля.
Об этом в среду, 17 февраля, сообщает сайт kipa.co.il.
Муниципалитет готовится справиться со заметами и расчищать транспортные артерии от снега. На улицы города выводят спецтехнику, разворачивают работу региональных штабов, патрульных групп в соответствии с оценкой ситуации.
Ожидается, что движение общественного наземного транспорта возобновится утром 18 февраля.
Также власти Израиля обещают оказывать помощь гражданам, в том числе и из групп риска.
В сети уже появились фото и видео заснеженного Иерусалима.
Видео: Снегопад в Иерусалиме 17 февраля 2021
Видео: Снегопад в Иерусалиме 17 февраля стал настоящим сюрпризом
На кадрах видно, что люди уже начали лепить снеговиков, а авто на улицах города изрядно присыпаны "белым покрывалом".
В Иерусалиме выпал снег 17 февраля 2021 (фото: facebook.com/ICEJofficial)
Ранее сообщалось, что в Афинах из-за снегопада частично закрыли метро и отложили COVID-вакцинацию.
Напомним, что в 2013-м в Иерусалиме из-за сильного снегопада закрыли школы и детсады - тогда за сутки выпало от 10 до 15 см снега.