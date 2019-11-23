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Идите в жо*у: депутат из Одессы "засветился" на росТВ

STYLERЖизнь    23.11.2019 - 13:38
Идите в жо*у: депутат из Одессы "засветился" на росТВ
Депутат Богдан Гиганов (фото: twitter.com/sternenko)

Депутат одесского горсовета решил поучаствовать в программе пропагандистов

Депутат одесского городского совета Богдан Гиганов решил пообщаться с пропагандистами и принял участие в программе "60 минут" на телеканале "Россия1". Передача вышла в эфир 22 ноября, что не осталось незамеченным для бывшего руководителя "Правого сектора" Богдана Стерненко.

"Неплохо себя там чувствует. Хотя должен гнить в тюрьме", – написал Стерненко в Twitter.

Идите в жо*у: депутат из Одессы &quot;засветился&quot; на росТВБогдан Гиганов на росТВ (facebook.com/giganovbogdan)

Политик прокомментировал шумиху, которая поднялась вокруг него. Он просто послал людей в ж*пу. Свой пост он опубликовал в Facebook.

"Хватит учить меня жить!Идите в ж...у!!! ЗАЕ...ЛИ!!! Мы живем в ПРАВОВОМ государстве! Посещение СМИ других стран законами Украины не запрещено!!!Антиукраинских высказываний с моей стороны не звучало т.к. я до мозга костей проукраинский! Но в отличие от Вас, горлопанов, я вижу Украину МИРНОЙ и ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ! Помнящую и уважающую свою историю! И таких как я - миллионы!!!" - написал Гиганов.

В комментариях украинцы не поддержали депутата, а раскритиковали его.

  • Самое печальное, что Богдану плевать на своих близких, на себя. Почувствовал себя бессмертным.
  • Товарищ" Гиганов, пересмотрите документальное кино о вашем "герое" Жукове. Например, о форсировании Днепра под Киевом. Попробуйте, напрягите мозг, представить себя на месте одного из тех сотен тысяч людей, которых он там просто бездарно топил и гнал на убой.
  • Дебил.

Идите в жо*у: депутат из Одессы &quot;засветился&quot; на росТВСкриншот комментариев (facebook.com/giganovbogdan)

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