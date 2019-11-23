Ідіть в жо*у: депутат з Одеси "засвітився" на росТБ

Депутат Богдан Гіганов (фото: twitter.com/sternenko)

Депутат одеської міськради вирішив взяти участь у програмі пропагандистів

Депутат одеської міської ради Богдан Гіганов вирішив поспілкуватися з пропагандистами і взяв участь у програмі "60 хвилин" на телеканалі "Росія1". Передача вийшла в ефір 22 листопада, що не залишилося непоміченим для колишнього керівника "Правого сектора" Богдана Стерненко.

"Непогано себе почуває. Хоча повинен гнити у в'язниці", – написав Стерненко в Twitter.

Богдан Гіганов на росТб (facebook.com/giganovbogdan)

Політик прокоментував галас, який піднявся навколо нього. Він просто послав людей в ж*пу. Свій пост він опублікував у Facebook.

"Досить вчити мене жити!Ідіть в ж...у!!! ЗАЄ...ЛИ!!! Ми живемо в ПРАВОВІЙ державі! Відвідування ЗМІ інших країн законами України не заборонено!!!Антиукраїнських висловлювань з мого боку не звучало адже я до мозку кісток проукраїнський! Але на відміну від Вас, горлопанів, я бачу Україну МИРНОЮ і ПРОЦВІТАЮЧОЮ! Помнящую і поважає свою історію! І таких як я - мільйони!!!" - написав Гіганов.

В коментарях українці не підтримали депутата, а розкритикували його.

Найсумніше, що Богдану плювати на своїх близьких, на себе. Відчув себе безсмертним.

Товариш" Гіганов, перегляньте документальне кіно про "героя" Жукова. Наприклад, про форсування Дніпра під Києвом. Спробуйте, напружте мозок, уявити себе на місці одного з тих сотень тисяч людей, яких він там просто бездарно топив і гнав на забій.

Дебіл.

Скріншот коментарів (facebook.com/giganovbogdan)