ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ідіть в жо*у: депутат з Одеси "засвітився" на росТБ

STYLERЖиття    23.11.2019 - 13:38
Ідіть в жо*у: депутат з Одеси "засвітився" на росТБ
Депутат Богдан Гіганов (фото: twitter.com/sternenko)

Депутат одеської міськради вирішив взяти участь у програмі пропагандистів

Депутат одеської міської ради Богдан Гіганов вирішив поспілкуватися з пропагандистами і взяв участь у програмі "60 хвилин" на телеканалі "Росія1". Передача вийшла в ефір 22 листопада, що не залишилося непоміченим для колишнього керівника "Правого сектора" Богдана Стерненко.

"Непогано себе почуває. Хоча повинен гнити у в'язниці", – написав Стерненко в Twitter.

Ідіть в жо*у: депутат з Одеси &quot;засвітився&quot; на росТББогдан Гіганов на росТб (facebook.com/giganovbogdan)

Політик прокоментував галас, який піднявся навколо нього. Він просто послав людей в ж*пу. Свій пост він опублікував у Facebook.

"Досить вчити мене жити!Ідіть в ж...у!!! ЗАЄ...ЛИ!!! Ми живемо в ПРАВОВІЙ державі! Відвідування ЗМІ інших країн законами України не заборонено!!!Антиукраїнських висловлювань з мого боку не звучало адже я до мозку кісток проукраїнський! Але на відміну від Вас, горлопанів, я бачу Україну МИРНОЮ і ПРОЦВІТАЮЧОЮ! Помнящую і поважає свою історію! І таких як я - мільйони!!!" - написав Гіганов.

В коментарях українці не підтримали депутата, а розкритикували його.

  • Найсумніше, що Богдану плювати на своїх близьких, на себе. Відчув себе безсмертним.
  • Товариш" Гіганов, перегляньте документальне кіно про "героя" Жукова. Наприклад, про форсування Дніпра під Києвом. Спробуйте, напружте мозок, уявити себе на місці одного з тих сотень тисяч людей, яких він там просто бездарно топив і гнав на забій.
  • Дебіл.

Ідіть в жо*у: депутат з Одеси &quot;засвітився&quot; на росТБСкріншот коментарів (facebook.com/giganovbogdan)

У Полтавській області виявили застреленим депутата райради "Слуга народу" оскандалився заявою про українську мову (відео)
Новини України депутаты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся