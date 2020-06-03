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Идите к чертовой матери: Саакашвили вышел из себя во время онлайн-встречи с бизнесменами

STYLERЖизнь    03.06.2020 - 19:08
Идите к чертовой матери: Саакашвили вышел из себя во время онлайн-встречи с бизнесменами
Михаил Саакашвили (фото: РБК-Украина)

Михаил Саакашвили сорвался на онлайн-встрече с бизнесменами

Михаил Саакашвили был назначен на должность главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. На онлайн-встрече с бизнесменами он сильно разозлился после вопроса одного из участников конференции.

Запись данной видеоконференции опубликовали в сети. Политик вышел из себя после того, как его спросили, когда можно будет увидеть конкретные результаты его деятельности в сфере реформ.

Саакашвили заявил, что ему надоели подобные упреки, и он предложил украинцам не сидеть сложа руки, а самим что-то делать для изменений в Украине.

Саакашвили разгневался на онлайн-встрече с бизнесменами (видео: YouTube)

"А когда у вас будут дела конкретные? Что значит дела конкретные? Пошли все к черту, кто так думает! Надоело мне это… мол, назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери! Сколько можно (говорить): "Мы так надеялись, а он разочаровал". А может, вы сами пошевелитесь?", - высказался Саакашвили.

Стоит отметить, что в апреле Саакашвили выступил на заседании фракции "Слуга народа". При этом он не изменил своей манере эмоционально вести выступления перед публикой. Он также активно использовал жестикуляцию.

Напомним, Саакашвили отметил новоселье в Одессе.

Ранее Саакашвили нагрубил Гройсману после того, как посмотрел его последние записи в соцсетях.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Саакашвили
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