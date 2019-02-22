На выходных сильно похолодает: каким областям не повезет больше всего

Синоптик рассказала, когда в Украину придет резкое потепление

На этих выходных, 23 и 24 февраля в Украине сильно похолодает, но осадки не прогнозируются. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что в ближайшие выходные в Украине будет настоящая зимняя погода, но благодаря антициклону осадки отступят.

"Зима в календарном плане восстанавливает свой статус. Солнца, несмотря на усиление мороза, становится все больше – словом все идет по плану. На выходных, 23-24 февраля, антициклон вытеснит из Украины сегодняшнюю непогоду, которая охватила запад и юг, и поэтому существенные осадки маловероятны", - написала синоптик и предупредила, что в ближайшее время сильно опустится температура воздуха.

"Однако похолодание усилится. В ночные часы 23-24 февраля ожидается -7 -13 градусов, на северо-востоке -12 -17 градусов, днем -3 -9 градусов. Уже днем в воскресенье на западе и севере начнется повышение температуры до 3 мороза – 2 тепла", - сообщила Диденко и анонсировала в понедельник потепление.

"А в понедельник потепление охватит большую часть территории Украины", - добавила она.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице на выходных будет холодно, осадки не прогнозируются и в воскресенье температура воздуха начнет подниматься.

"В Киеве суббота-воскресенье будут морозными, ночью предполагается -6 -9 градусов, на окраинах, при прояснении до -10 градусов. Днем 23 февраля будет около -4 -6 градусов, 24 февраля начнется ослабление мороза до 0 -2 градусов. Уже в понедельник в Киеве ожидается +2 +4 градуса!" – рассказала синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, сколько продлятся морозы.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о похолодании до -18.