Ідеальний сніданок для схуднення: ось що має бути на вашій тарілці зранку

Сніданок - одна з найважливіших трапез для людини, адже саме ранковий прийом їжі дає заряд бадьорості, енергії, ситості на весь день. Пропускати сніданок експерти не рекомендують, особливо якщо ви хочете схуднути.

Що потрібно обов'язково їсти на сніданок, щоб позбутися зайвих кілограмів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

Сніданок дуже важливий

Бутерброд і кава, яєчня чи омлет з беконом, смузі, вівсяна каша чи сухі сніданки з молоком або йогуртом - кожна людина обирає власний варіант. А є й ті, хто просто відмовляється від сніданку.

Дієтолог Томас Майкл Платцер зазначає, що ідеального дієтичного сніданку немає. Але він підкреслює, що ранковий прийом їжі - найважливіший.

Що має бути на тарілці

Продукти з великою кількістю клітковини

Продукти, багаті на клітковину, швидко стимулюють почуття ситості, стримують потяг до їжі й водночас стимулюють травлення. Основні джерела клітковини включають вівсянку, цільнозерновий хліб, ягоди, бобові, моркву та сочевицю.

Ви можете сміливо вживати ці продукти вранці, оскільки вони мають низьку енергетичну густину. Це означає: мало калорій та багато обсягу.

Джерела білка

Платцер рекомендує багатий білком сніданок, якщо ви хочете схуднути. Джерела білка, такі як яйця, горіхи, сир або йогурт, сприяють нарощенню м'язової маси та стимулюють жировий обмін.

Якщо ви віддаєте перевагу ситному прийому їжі вранці, можете вибирати яєчню з грибами або пісну шинку. Ласунам можна їсти сирну страву з ягодами, горіхами, смаженими вівсяними пластівцями та невеликою кількістю меду.

Здорові джерела жиру

Тим, хто хоче схуднути, слід включати у свій сніданок та жири. Але вся справа у правильному виборі: насичені жирні кислоти, які містяться у вершках, вершковому маслі та маргарині - вважаються шкідливими для здоров'я, і їх слід вживати помірно.

Найкраще вживати продукти з високим вмістом ненасичених жирних кислот, такі як горіхи, насіння, авокадо. Вони також допомагають засвоювати жиророзчинні вітаміни А, D, E та К.

За словами дієтолога, сніданок, що складається з корисних жирів, швидко насичує, тому протягом дня ми з'їдаємо менше калорій.

А чи можна пропускати сніданок?

Платцер зазначає, що сніданок важливий, щоб розпочати день у формі. Відсутність ранкового прийому їжі не критична, але є один сильний недолік - увечері ви відчуватимете напади голоду.